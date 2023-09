"Se volvió a mostrar de qué lado está cada espacio político"

“Funcionarios electos que hoy están en la Cámara de Diputados votaron en contra, es decir, no apoyan medidas que favorecen a su propio pueblo”, destacó José Glinski y criticó por haber votado en forma negativa a los diputados Matías Taccetta, intendente electo de Esquel, y Ana Clara Romero, que el martes no apoyaron el proyecto, al igual que los demás representantes de Juntos por el Cambio. Aunque aún no lo explicitó, la diputada del PRO se instalará en Comodoro en diciembre, ya que esta vez sí asumirá su mandato completo como concejal, tras haber sido derrotada por segunda vez en la elección de intendente.

“Hace unos días salían titulares de (Ignacio) Torres y Taccetta pidiendo eximir de Ganancias al ítem Zona Desfavorable, mandándole una carta al ministro, pero cuando tienen la oportunidad de votar lo que ellos mismos pidieron se echan para atrás y no apoyan una medida que beneficia especialmente a la zona patagónica y, por tanto, a los trabajadores de Chubut”, indicó el candidato a diputado nacional de Unión por la Patria.

Recordó también Glinski que en 2022 Taccetta había presentado un proyecto para beneficiar a trabajadores activos y pasivos de la región. “Es una nueva muestra de que los discursos se comen la realidad y que cuando realmente tienen oportunidades de trabajar para los chubutenses, no lo hacen”, remarcó.

“Es una nueva mentira de nuestro gobernador electo, Nacho Torres, que muestra que cuando realmente tienen oportunidades de trabajar para los chubutenses, no lo hacen. Hace pocos días quedó claro que mentía cuando decía en todos los medios que iban a venir Los Monos a la provincia, cuando en realidad se fueron de Chubut. Ahora Taccetta también miente”, remarcó y dijo que ambos integrantes de JxC, “por un lado difunden en los medios una posición, que después no sostuvieron al momento de votar”.