Sebastián Báez logró su tercer título ATP

El tenista argentino Sebastián Báez, actualmente 72° y ex-N°30, con un nivel impecable, bajó este sábado al austríaco Dominic Thiem (116° del mundo) con un marcador de 6-3 y 6-1 en 1 hora y 21 minutos y se consagró en el torneo ATP 250 de Kitzbühel, en Austria, que se jugó sobre superficie de polvo de ladrillo.

A Báez le bastó con romper el saque de su rival en el cuarto juego para apuntarse el primer set. En el segundo obtuvo hasta tres 'breaks' para sellar la victoria.

El local y favorito de la gente poco pudo hacer con el tenis del argentino que obtuvo el tercer título de su carrera en su quinta definición. Estoril 2022 y Córdoba 2023 fueron los otros torneos ganados. Ascenderá desde el 72 hasta el puesto 42 del ránking mundial.

“Todos querían que gane Dominic porque es el local, pero estoy muy feliz por toda la semana, me sentí muy cómodo en este torneo. No es el mejor clima, pero disfruté cada día en este lugar. Felicitaciones a mi rival y espero que vuelva pronto a su mejor nivel”, afirmó Báez durante la ceremonia de premiación. “Quiero disfrutar este momento, con todo mi equipo. No todas las semanas se puede tener los mejores resultados, así que solo quiero disfrutar de esto”, fueron las palabras de Báez, que esta semana estuvo acompañado por Matías Cáceres como coach (su entrenador principal, Sebastián Gutiérrez, esta semana no lo acompañó y se sumará para el US Open).

Un cheque de 85.605 euros, un reloj de lujo y a subir a la tarima para agradecerles a los organizadores y hablarle al público: “Sé que todos querían que ganara Domi, gracias Domi por compartir el tour conmigo, sos un gran jugador”, le habló directamente a su derrotado, que respondió con sonrisas. Luego pasó del inglés al español para agradecerle a su equipo. “Estoy bajo la lluvia, pero feliz. Voy a disfrutar de este momento, que pasa rápido, pero trabajando duro cada día”, cerró Báez, que se despidió con un saludo en alemán para despertar el aplauso del público.