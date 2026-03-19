Sebastián Carrasco destaca el "buen momento" de Gimnasia

El base chileno fue el goleador “mens sana” en la victoria sobre Atenas, la sexta al hilo en esta Liga Nacional. “Vamos por más”, aseguró.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volvió a hacerse fuerte de local el último miércoles, al derrotar a Atenas de Córdoba por 90 a 83. De esta manera, el equipo dirigido por Pablo Favarel sumó su sexto triunfo consecutivo en la fase regular de la Liga Nacional de Básquet, lo que le permite seguir entre los cuatro mejores de la competencia.

En la victoria obtenida ante un imponente marco de público, el goleador y una de las figuras del “Verde” comodorense fue Sebastián Carrasco (14 puntos), quien al término del encuentro dialogó con la prensa del club y destacó el excelente presente del equipo.

“Estamos en un buen momento. El partido era difícil, era un partido muy mental, por haber hecho una buena gira. Jugábamos de local, se respetó la casa y cumplimos el objetivo”, remarcó el base chileno de 25 años y 1,80 metro, que está debutando en la LNB y firmó por dos años con Gimnasia.

Además de manifestar su alegría por el triunfo, el basquetbolista nacido en Ancud aseguró: “vamos por más”. En ese sentido, invitó a los hinchas a seguir alentando, ya con la mente puesta en el juego de este domingo en el Socios Fundadores ante Platense, desde las 21. “El mensaje para la gente es que nos sigan apoyando. Ahora jugamos contra Platense y no tengo dudas de que va a ser así”, afirmó.

Por último, hizo hincapié en su festejo particular después de meter un triplazo sobre la chicharra, mientras un grupo de compatriotas flameaba la bandera de Chile. “Creo que vinieron al entrenamiento también, así que los saludé y lo compartí con ellos. Me pone contento ver una bandera chilena en Comodoro”, reconoció Carrasco.

Los números del base de la selección chilena, autor de 14 puntos y goleador de su equipo, fueron los siguientes: 1-2 en dobles y con un 80% en lanzamientos de tres puntos con 4-5, dos faltas personales y solo 2 pérdidas de balón en los casi 19 minutos que estuvo en cancha.

El plantel, mientras tanto, reanudará este viernes a las 10 sus entrenamientos, con miras al partido que jugará el domingo, también de local ante el “Calamar” en donde el “Verde” irá en busca de su vigésima victoria en la temporada.