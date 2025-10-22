Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual

El jugador de Independiente Rivadavia quedó libre del cargo luego de que Tamara Doldán desistiera de la acusación.

El delantero colombiano, Sebastián Villa, fue absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora en la causa de abuso sexual que fue iniciada por su ex pareja, Tamara Doldán en 2021. El jugador de Independiente Rivadavia había sido condenado por violencia de género en 2023.

El fiscal de la causa determinó que "“No se ha brindado elemento sustantivo ni prueba autónoma que permita acreditar con certeza la ocurrencia del evento como se denunció”, por lo que Villa quedó absuelto del delito de abuso sexual.

️"No se ha brindado elemento sustantivo, ni prueba autónoma que permita acreditar con certeza la ocurrencia del evento tal cual se denunciara de inicio", indicó el Fiscal de la causa.



Como había sido la denuncia de Doldán contra Sebastián Villa

La joven de 27 años denunció a Villa en mayo de 2022 por los hechos ocurridos en la noche del 26 de junio de 2021 y la madrugada del 27, cuando ambos se encontraban en una vivienda del Country Venado II, ubicado en la localidad de Canning, partido de Esteban Echeverría.

Cuando los otros invitados se fueron de la casa, Villa y Doldán se acostaron y allí el jugador "comenzó a insultarla, tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro".

Para la fiscal González, este acto provocó “un estado de indefensión impidiendo así que la misma se retire del lugar”. En su declaración, la joven relató que esa noche Villa había tomado mucho alcohol y que él le reprochaba que a ella le gustaban otros jugadores del plantel de Boca. Luego de esa discusión, el futbolista la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

La denuncia de Doldán se dio poco después de que Villa fuera condenado a dos años y un mes de prisión por violencia de género por el delito de lesiones leves y amenazas a raíz de un episodio que tuvo como víctima a su ex pareja Daniela Cortés, el 27 de abril del 2020 en Canning.

A pesar de la condena, el futbolista no fue preso porque el tiempo de prisión es excarcelable. Al colombiano se le instruyó abstenerse al consumo de alcohol y drogas y se le obligó a presentarse en talleres contra violencia de género.

Tamara Doldán denunció a Sebastián Villa por un abuso sexual cometido en 2021, dos años antes de que el jugador fuera condenado en otra causa por violencia de género.



Sebastián Villa y el millonario juicio contra Boca

El ex delantero de Boca Juniors demandó al club ante la Justicia y pretende cobrar 236 millones de pesos y 2 millones de dólares ya que asegura que sufrió un “despido en forma indirecta” cuando se marchó a mediados de 2023 tras haber sido condenado a dos años y medio de prisión por amenazas coactivas con lesiones leves calificadas contra su expareja.

Por ello, en su momento, el club le permitió entrenarse en las instalaciones boquenses de manera solitaria, pero no con el primer equipo. Los abogados del colombiano sostienen que esto violó los derechos laborales del delantero y, además, acusan que Boca le puso un tope al dólar de su contrato y eso perjudicó su salario por la alta inflación de Argentina.

En paralelo a esta demanda del hoy delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza, la actual dirigencia de Boca lo llevó a juicio y le exige 20 millones de dólares. En su momento, el club azul y oro recurrió a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) para reclamar la liberación de su cupo de extranjero, el resarcimiento de 5 millones de dólares y sanciones deportivas, lo que no fue aceptado por la entidad madre del fútbol mundial.