Sietecase acusó a Romina Manguel de "tergiversarlo"

Romina Manguel y Reynaldo Sietecase protagonizaron un duro duelo periodístico a raíz de las novedades del procedimiento judicial sobre el atentado contra Cristina Kirchner. La periodista que supo ser “estrella” de Animales Sueltos (aquel programa de operaciones de servicios de inteligencia que conducía Alejandro Fantino) informó que el contenido de los celulares de las asesoras de Gerardo Milman fue recuperado y cuestionó a su colega por no haber mencionado la información más temprano en su programa radial. Sietecase, por su parte, la acusó de "tergiversarlo" e insistió con la necesidad de que la justicia indague el motivo por el cual ese contenido había sido borrado originalmente.

La investigación del atentado contra Cristina Kirchner provocó divisiones que saltaron del ámbito político y judicial hacia el de los medios de comunicación. En particular luego del cimbronazo que provocó la publicación respecto a la presunta colaboración de Patricia Bullrich para "borrar las pruebas" del teléfono de las asesoras que se habían reunido con Milman en el bar Casablanca días antes del intento de magnicidio, al que el diputado de Juntos por el Cambio fue vinculado por un testigo.

Según la información que obtuvo personalmente del cuestionado fiscal Carlos Rívolo, Romina Manguel reveló que a pesar de que se borraron los datos de los teléfonos de las dos mujeres que acompañaban al diputado cambiemita, el contenido fue recuperado tras el pedido de peritaje de un camarista, a diferencia del accionar de la jueza María Eugenia Capuchetti que desestimó a priori la relevancia del entorno de Milman en la investigación. "Lo de los teléfonos se recuperó y está en la causa", sostuvo Manguel en su participación del programa que conduce Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos.

Luego de dar detalles de la información que recibió, Manguel apuntó contra los periodistas que, a pesar de la revelación del peritaje de que no había nada incriminatorio en esos teléfonos, continuaran insinuando lo contrario.

Mientras tanto, Sietecase insistía en la necesidad que explicar por qué se borró el contenido en primer lugar, además de criticar a la justicia. "Cada vez que se abren puntas a la política la Justicia las obtura rápidamente", sostuvo el escritor y periodista.

Sietecase, por su lado, cambió el tono y replicó: "Me parece un dislate que digas que yo me peleo con la realidad". "Ahora aparece el fiscal Rívolo diciéndote a vos 'mirá, recuperamos los teléfonos'", indicó a continuación, sospechando del procedimiento judicial. Luego Manguel le insistió con que "no es que se lo dijo a ella" sino que "está en la causa".

"No es que yo me junto con Rívolo a tomar un café y me dice boludeces y me las creo", continuó Manguel, que se enojó cuando su colega le respondió "no sé", en medio del acalorado debate.

Sietecase, por su parte, le respondió: "Vos me estás tergiversando y no te lo puedo permitir. Lo que yo dije que borraron los teléfonos, Gerardo Milman tiene que explicar por qué llevó a esta chica con la que tenía una relación que no sabemos cuál era y borraron el teléfono, eso es lo que dije yo. Vos tenes una fuente que te dice eso; te doy el lugar para que expongas, pero no te voy a permitir que digas que me peleo con la realidad. Es grave que digas eso".

Por último, los comunicadores se pusieron de acuerdo en la necesidad de que Gerardo Milman explique "por qué borraron los teléfonos", más allá del resultado del peritaje de la justicia. La discusión concluyó cuando Sietecase aclaró que al principio de su programa no tenía la información de que el contenido de los chats se hubieran recuperado. "El aporte lo estás haciendo vos, vos decís ‘ojo que se recuperaron’, yo no tenía ese dato”. "Listo, ahí entendí", cerró la periodista, a lo que Sietecase le contestó con un tajante "bueno, te costó". "Bueno, a los dos", cerró Manguel.