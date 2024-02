Sigue el torneo de fútbol "Comunitario Verano 2024"

Todos los sábados, en cancha del Club Deportivo Roca, se viene realizando el torneo de fútbol del programa Juegos Comunitarios, correspondiente a las actividades del verano 2024. El cierre será el sábado 10 de febrero, en el Estadio Municipal de Km 3.

El certamen cuenta con el respaldo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes. Las categorías que son parte van desde la: 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 y 2014-2015.

Son partidos de carácter amistosos -no competitivos- y se juegan al aire libre y finalizan con un compartir. Las jornadas arrancan a las 9:00 hasta las 15:00 horas todos los sábados y son aproximadamente 52 equipos y 500 chicos y chicas que animan la competencia.

El cierre del programa, está previsto, será el próximo sábado 10 de febrero, en el Estadio Municipal de kilómetro 3 y será una jornada doble que comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 17.

Luis González, uno de los coordinadores de los Juegos Comunitarios, expresó que en este lapso “venimos pasando lindas jornadas, disfrutando de los días, con partidos amistosos” y el cierre comentó que será el próximo 10 de febrero “con la misma dinámica, dispondremos de los traslados y ese día llevaremos a los 500 chicos”.

El campeonato es coordinado por Micaela Lien, junto con Luis González, y el staff de profesores de la cartera deportiva.

Programa

Sábado 3 de febrero

Cancha Roca

Cancha 1

09:20 Guardianes del Cefe A vs Oro Negro A (08-09)

10:00 Guardianes del Cefe B vs Oro Negro B (08-09)

10:30 Guardianes del Cefe C vs Oro Negro C (08-09)

11:00 Guardianes del Cefe A vs Champions Rosado (08-09)

11:30 Guardianes del Cefe B vs Los Reyes del Futsal (08-09)

12:00 La Plazita del Quirno vs Rivadavia (08-09)

12:40 Guardianes del Cefe C vs Quirno Costa (08-09)

Cancha 2

09:20 Los Amigos del Poli vs Champions Rosado (08-09)

10:00 Rivadavia vs La Plazita del Quirno (08-09)

10:30 Champions Naranja vs La Marka (08-09)

11:00 Oro Negro A vs Los Amigos del Poli (08-09)

11:30 Quirno Costa vs Oro Negro C (08-09)

12:00 Oro Negro B vs Champions Naranja (08-09)

12:40 Los Reyes del Futsal vs La Marka (08-09)

Cancha 3

10:00 Guardianes del Cefe A vs Deportivo San Cayetano (12-13)

10:30 Guardianes del Cefe B vs Oro Negro (12-13)

11:00 Guardianes del Cefe C vs Comipa (12-13)

11:30 Guardianes del Cefe A vs Champions (12-13)

12:00 Guardianes del Cefe B vs Quirno Costa (12-13)

12:45 Guardianes del Cefe C vs Champions (12-13)

Cancha 4

10:00 Los Reyes del Futsal vs Stella Maris (12-13)

10:30 Quirno Costa vs Los Amigos del Poli (12-13)

11:00 Los Reyes del Futsal vs Deportivo San Cayetano (12-13)

11:30 Oro Negro vs Stella Maris (12-13)

12:00 Los Amigos del Poli vs Comipa (12-13).