Sospechas sobre un millón de dólares que le donaron a Milei

El dirigente de la colectividad judía Jorge Elbaum denunció que Milei no declaró como debía el millón de dólares que le entregó como premio la organización Génesis en el Museo de la Tolerancia de Jerusalén.

Según publica este domingo el portal El Cohete a la Luna, el premio en cuestión también incluyó un shofar de vidrio que sí fue declarado. El shofar es el cuerno de cordero con el que los primitivos israelitas llamaron la atención de Jehová y que hoy se utiliza para convocar al rezo.

Jorge Elbaum publicó la historia en el portal La letra Ñ. "El cuerno fue incorporado en el Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos", pero el millón de dólares no se inscribió, afirma Elbaum. El plazo para cumplir con la normativa respecto al destino de las dádivas recibidas, por razones de cortesía diplomática, venció la primera semana de julio de 2025. Hasta esa fecha, sólo se registró ante la Oficina Anticorrupción la recepción de un cuerno de vidrio “Premio Génesis 2025” y una medalla. Del millón de dólares, ni noticias, añade.

Eso no es todo. Según la Casa Rosada el millón de dólares fue donado a la asociación Amigos Americanos de los Acuerdos de Isaac (AFOIA), una organización creada en Nueva York por la propia Genesis Prize Foundation días antes de la entrega del premio a Milei.

"Nunca la puerta giratoria fue más rústica y explícita", dice Elbaum. "La Ruta del Dinero muestra que Génesis entrega el premio y Milei no lo ingresa al Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Pero tiempo después el liberticida lo dona al mismo que se lo entregó, con el probable destino de convertirse en una reserva monetaria para el día que el actual mandatario deje su cargo".

Ni siquiera esta obvia corruptela es lo más grave. Además de llevarse el shofar y el palo verde, Milei firmó con Netanyahu un Memorándum secreto "en Defensa de la Libertad y la Democracia, Contra el Terrorismo y el Antisemitismo". Según publicó en Israel el embajador argentino, Axel Wahnish, implica "una cooperación sin precedentes en contra del terrorismo, investigaciones en cibercrimen [al tiempo que] establece carriles aduaneros (fast-track); lanzamientos satelitales conjuntos y centros de tecnología hídrica en el río Paraná". Esta asociación con un primer ministro denunciado como genocida y criminal de guerra es un insulto a las víctimas del terrorismo de Estado que contó con la complicidad del gobierno israelí de entonces y un abandono de las posiciones tradicionales de la diplomacia argentina, librando a su suerte a millones de personas sometidas a una explícita limpieza étnica.