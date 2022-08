Susana Giménez fue denunciada por la AFIP

La denuncia es por presunta evasión. Desde el entorno de la diva aseguran que no hubo delito alguno.

Este martes, se dio a conocer que Susana Giménez fue denuncia por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por evasión fiscal. En Intrusos (América TV), revelaron que la conductora se negó a presentar la Declaración Jurada de Bienes Personales del año 2019 y que, por esta razón, el ente le reclama $300 millones.

Susana rechazó el monto exigido y sostuvo que no hizo “ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa, ni mucho menos defraudó al Fisco”. Asimismo, aseguró que el impuesto es “confiscatorio”. Fue Maite Peñoñori quién leyó al aire las declaraciones del contador y abogado de Susana, Cesar Litvin, en declaraciones a Infobae.

"Acá no hubo ningún engaño. Se trata de la judicialización de un impuesto que es confiscatorio y que afecta el derecho de propiedad protegido por la Constitución Nacional. Desde nuestro punto de vista no existe delito, no existe dolo. Pero además la Corte Suprema ya tiene dicho que cuando un impuesto es confiscatorio, afecta el derecho de propiedad. Y eso es lo que ocurrió en este caso".

Cabe resaltar que la denuncia por parte de la AFIP a la diva de los teléfonos fue realizada el pasado jueves en los tribunales del fuero penal económico. Allí no sólo se denunció a Susana, sino también a quienes podrían haber sido "coautores, cómplices, encubridores o instigadores" de los hechos cometidos, según informó el medio mencionado anteriormente.

“Susana debería desprenderse de una parte de los ahorros de toda su vida capital para poder afrontar el pago del gravamen”, reconocieron los asesores de la presentadora televisiva. Si bien para la AFIP Susana debe la suma de $50.377.401,90, debería desprenderse de bienes por más de 22 millones de pesos para hacer frente al reclamo fiscal.