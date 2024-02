"Tengo moretones por reclamar que nos pague horas extras"

En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, la mujer brindó detalles sobre el episodio: “Mi compañera se acercó a su oficina para hablar sobre unas horas extra que hacemos y no nos pagan. Hacemos 8 horas y media”.

“Ella se refirió a estar haciendo media hora de más y él empezó a los gritos, diciendo que siempre hacíamos problemas”, continuó.

Sharon sumó: “Nosotros le pedimos que se calme, mi compañera se puso nerviosa y salió a tomar aire” y comentó: “Cuando el hombre se acerca a mi caja empezó a empujarme para que salga del local porque era de él. Yo le dije que no me iba a ir porque estaba trabajando”.

Siguiendo con el relato, la mujer señaló: “Empezó a empujarme contra una estantería, tengo el cuerpo lleno de moretones. Había varios testigos que lo tuvieron que agarrar porque él me quería pegar” y lamentó: “Supuestamente borró el material de las cámaras de seguridad”.

Al consultarle sobre su experiencia laboral dentro del supermercado, Sharon declaró: “Siempre fue así. Cuando me tomaron como cajera me mandaban a hacer trabajo de repositor; los 3 empleados hacíamos de todo”.

“Ahora presentamos boleta médica para justificar la ausencia del trabajo, no nos hicieron un despido formal”, siguió.

La entrevistada indicó: “Mi compañera tiene lumbalgia, se la agarró en el local con 21 años de edad. Ella estuvo un año sentándose en un cajón, tuvo que llevar una silla propia”.

Sobre su situación actual, Sharon dijo: “Estoy repartiendo curriculum, no me queda otra. No pensamos volver al lugar, fueron muchos los maltratos”.

“Todos vivimos solos y pagamos alquiler; siempre que hacíamos un reclamo nos decía ´si hay mucho problema mañana no venís más´”, continuó.

La mujer finalmente concluyó: “Solamente nos blanquearon 4 horas de 8. Denunciamos en la Secretaría de Trabajo y mañana (por este martes) tenemos audiencia”.

Fuente: El Comodorense