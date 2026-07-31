Termap acompaña el proyecto comunitario "Garitas Revolucionadas" en Caleta Córdova

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los espacios públicos y acompañar las iniciativas impulsadas por la comunidad, Termap colaboró con la provisión de materiales de pintura para el proyecto "Garitas Revolucionadas", una propuesta que busca restaurar y embellecer las garitas de transporte público del barrio Caleta Córdova.

La iniciativa surgió a partir de la presentación de un proyecto en EduCo 2025, impulsado por la Escuela Provincial N° 7703 de Caleta Córdova, y reúne el trabajo conjunto de distintas instituciones del barrio, entre ellas la Escuela N° 104, la Unión Vecinal, el Club Atlético Caleta Córdova, el Centro de Salud, la Policía Comunitaria y el Centro Cultural. De manera articulada, estas organizaciones trabajan para recuperar y poner en valor las seis garitas del barrio, generando espacios más seguros, agradables y representativos para vecinos y visitantes.

Las garitas constituyen un punto de encuentro para quienes utilizan el transporte público y para quienes visitan la zona. Su puesta en valor no solo mejora la imagen urbana del barrio, sino que también promueve el cuidado del espacio público, fortalece el sentido de pertenencia y refleja el compromiso de las instituciones y la comunidad con su entorno.

Desde la coordinación del proyecto señalaron que, "esta propuesta es el resultado del compromiso de las instituciones de Caleta Córdova y de las personas que creen que, trabajando en conjunto, es posible transformar los espacios comunes. Cada aporte que recibimos nos ayuda a seguir avanzando y nos acerca al objetivo de poner en valor las seis garitas del barrio".

En este marco, Termap realizó un aporte de pinturas para acompañar el desarrollo del proyecto, sumándose a una iniciativa colectiva liderada por las instituciones locales y reafirmando su compromiso con el desarrollo de las comunidades donde está presente.

"En Termap creemos que acompañar iniciativas que nacen de la comunidad es una forma de contribuir al desarrollo de los lugares donde estamos presentes. 'Garitas Revolucionadas' es un claro ejemplo de cómo el compromiso y el trabajo articulado entre las instituciones generan un impacto positivo y fortalecen el sentido de pertenencia de los vecinos", expresó Florencia García Bonito, Líder de Recursos Humanos.

Para finalizar, destacó “creemos que las comunidades crecen cuando las personas y las instituciones trabajan juntas. Por eso apoyamos proyectos que nacen del territorio y buscan mejorar la calidad de vida de quienes lo habitan”.