Tevez cuestionó a Riquelme por su gestión en Boca

El miércoles Carlos Tevez habló con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza, antes de viajar a Corea para disputar un partido de fútbol de leyendas. Entre sus declaraciones hubo una crítica a Juan Román Riquelme por la gestión que lleva adelante como presidente de Boca.

Si bien primero comentó que la llegada de Fernando Gago como entrenador “le hace bien a la gente de Boca”, luego disparó contra las autoridades del club. “Es muy difícil opinar casi siempre de este lado, más sabiendo que uno mucho no se identifica con los que están a cargo”, advirtió.

Y agregó: “Yo estuve en Boca cuando esta gestión nos pegaba muy duro si no hacíamos un buen papel en la Copa Libertadores o no clasificábamos o quedábamos afuera. Siempre estuve en contra de eso y hoy estando del otro lado opinado, y más siendo hincha de Boca, no me parece bien”. En ese sentido, señaló: “Uno no ve bien al club y es muy fácil pegarle (a la dirigencia) en este momento. Pero no me gustaría que nadie se sienta ofendido”.

Por otra parte, el Apache también arremetió contra la dirigencia del Rojo, tras abandonar el cargo de técnico, y deslizó que podría ir a la Justicia para resolver su conflicto. “No hemos terminado bien con la dirigencia, no valoran el trabajo que uno hizo y seguimos peleando por los contratos”, explicó.

“No sé si vamos a la Justicia, es difícil ponerse de acuerdo. Ellos dicen que yo les debo una plata y yo digo que ellos me deben. Estamos en esa pelea. Yo fui al club cuando más lo necesitaban y fui casi gratis. Que te paguen de esta manera no es justo. No estamos llegando a un acuerdo. Todavía no me pagaron lo que me deben, ojalá podamos solucionarlo y no llegar a la Justicia, que está para otras cosas”, sostuvo.