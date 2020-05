Textil de Trelew impulsa retiros voluntarios

La noticia cayó como un balde de agua fría en medio de la toma que desde el lunes 11 de mayo están llevando adelante los trabajadores de la empresa textil Sedamil en el Parque Industrial de Trelew. Desde Buenos Aires y a través de un documento que llegó ayer cerca de las 18, se notificó a los más de 300 operarios sobre un plan de retiros voluntarios, informa Jornada.

La implementación abarca a todos los empleados y tiene un plazo para adherir hasta el 22 de mayo.

En principio las posturas no eran unánimes, con algunos trabajadores dispuestos a acordar y muchos otros que rechazarían la propuesta. Aunque todos coincidieron que al no haber ninguna notificación a la sede en Río Grande (Tierra del Fuego), donde se produce la materia prima, la firma no cerraría definitivamente, sino en todo caso avanzará con una reducción de personal para seguir funcionando, lo cual impactará nuevamente sobre un polo productivo que viene golpeado.

A todo esto, nada se supo de los gremios que deberían estar presentes en este reclamo, como SETIA y AOT.

Según el documento al que pudo accedió Diario Jornada, la compañía ha decidido implementar un Plan de Retiro Voluntario para el Personal de Planta Trelew, Planta Dorrego y Locales de venta al público de Sedamil SA, “motivado en la Pandemia y sus efectos a la Compañia, al contexto actual del mercado textil y del país y en consecuencia, a la necesidad de redimensionar todas las áreas al mínimo indispensable, dada la imposibilidad económica de mantenerlas en funcionamiento”.

El mismo se regirá por las siguientes pautas: “El personal comprendido serán colaboradores de todas las áreas que presten servicios en relación de dependencia en todos los establecimientos ubicados en las ciudades de Trelew, Córdoba y Buenos Aires. El mismo incluye a todo el personal que se encuentra en la nómina de Sedamil SA, de todas las áreas y localizaciones, en adelante denominados el/los trabajador/es”.