Thelma Fardin sobre el juicio a Darthés: "sería injusto que tenga que volver a declarar"

En el marco de la causa contra Juan Darthés, a quien denunció por abuso sexual durante una gira en Nicaragua en 2009, Thelma Fardin anunció que tiene patrocinio legal en Brasil. La abogada designada es Carla de Andrade Junqueira, especialista en derecho internacional y cuestiones de género.

“Estamos en una semana decisiva porque una nueva fiscal pidió que amplíen la explicación en el expediente sobre porqué se expidieron los tres jueces del Tribunal. Podemos llegar a tener alguna nueva noticia respecto a si se puede reanudar el juicio en la instancia en la que estaba”, anticipó Thelma Fardín en C5N.

Hasta ahora, Fardin carecía de representación legal en Brasil y no formaba parte de la querella en el juicio por abuso sexual contra Darthés por esto la actriz buscará constituirse como querellante para ser parte del proceso judicial.

El contacto con Junqueira llegó a través de la ex modelo Anamá Ferreira, quien se conmovió con la anulación del juicio contra Darthés, llamó a Thelma y la contactó con “una de las dos mejores abogadas de Brasil”.

“Más allá de que hay muchos más recursos que los que tienen otras mujeres, sostener un litigio internacional que empezó en Nicaragua y ahora es en Brasil, llega un momento en el que es difícil. Constituir una querella sale 10 mil dólares”, indicó Thelma Fardin.

Según informó Junqueira es abogada internacionalista, vive en Argentina y tiene un estudio jurídico en San Pablo junto a su socia, una abogada penalista.

CÓMO CONTINUARÍA EL JUICIO A JUAN DARTHÉS

Thelma Fardin relató algunos detalles sobre cómo fue hasta ahora el juicio contra Darthés y varias actitudes de la defensa.

“Al ser la principal testigo una tiene que dar ese testimonio, pero fue muy virulento por parte de la defensa, más allá de que yo no quiero dar detalles porque sigo con la esperanza de que la Justicia avance, y que respetar el sigilo y no contar lo bestial que fue el interrogatorio que se me hizo por parte de la defensa, sí se puede decir que en relación al respecto del derecho de las victimas de ser tratado decentemente fue bastante delicado en mi caso”, indicó la actriz.

“Solo faltaban que declaren tres testigos por parte de él y su propia declaración, y en el medio se discute la competencia. Eso en Argentina no pasaría, la competencia se discute antes de comenzar”, diferenció.

Al ser consultada sobre si iba a tener que volver a declarar, explicó: “Depende si sigue en la Justicia Federal, que es a lo que apuntamos para que no haya un proceso de re victimización, y si no, puede ir a la Justicia Estadual y en ese caso, puede llegar a suceder que tengamos que volver a foja cero y a eso sí apelaríamos porque viola todos los tratados internacionales de cómo debe tratarse una víctima de abuso sexual”.

La actriz además contó cómo fue el proceso y aseguró que, en caso de tener que volver a declarar, considera que sería “muy injusto”: “Se me sienta en el banquillo de los acusados, se hace una investigación exhaustiva como si yo fuera la responsable. Ellos ya me escucharon, ¿van a poder preguntarme otra vez cuando ya me escucharon? Sería muy injusto, tienen una ventaja. A él todavía no lo escuchamos y eso me pone en lugar de desventaja”, sostuvo.

El juicio a Juan Darthés, acusado de violar a Thelma Fardin en Nicaragua en 2009, empezó el 30 de noviembre de 2021 con cuatro jornadas de declaraciones de testigos y, luego de reanudarse el pasado 27 de enero, quedó en suspenso por una cuestión de competencia territorial de la Justicia de Brasil, a raíz de un pedido de la defensa de Darthés.

Fuente: MinutoUno