Thiago Velásquez: "es lindo meter un podio acá en casa"

El joven atleta fue podio en los 10K de New Balance, visitó a su familia y ya se prepara para los 10K Fila y el Sudamericano New Balance de Milla Urbana en el Obelisco.

El joven atleta comodorense Thiago Velásquez disputó la New Balance Comodoro en la modalidad 10K haciendo podio, llegando tercero detrás de los reconocidos Eulalio “Coco” Muñoz y David Rodríguez, y se reunió con el profesor Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, para saludarlo y agradecer el apoyo brindado a su carrera deportiva, antes de regresar a Buenos Aires, donde estudia y continúa con sus entrenamientos y competencias, ya en nivel elite.

El talentoso runner patagónico estuvo cinco días en Comodoro, y aprovechó la New Balance para estar junto a sus familiares y seres queridos. “Muy contento. Feliz de estar en casa. Se me pasaron volando estos cinco días acá. Siempre que puedo vengo a darle un saludito a Hernán, a agradecerle por todo lo que hacen con Comodoro Deportes. Me llevan de la mano con el estudio, el entrenamiento. Muy feliz por el acompañamiento”, comentó Thiago.

“Me está yendo bastante bien, hablamos con Hernán de eso. Natación, soy un queso. Me dice que me va a llevar un par de años. Mi hermano acá es nadador de Comodoro, campeón patagónico, y yo soy un queso (risas). Pero me está yendo bien, lo puedo llevar bien de la mano. Puedo organizar mis horarios para meter doble turno en los entrenamientos, así que me va bien”, describió el joven atleta.

Respecto a los 10K en la New Balance, expresó: “La idea era estar presente y un podio siempre es bonito. Es lindo meter un podio acá en casa, con mi gente, con mis viejos mirándome. Fue una carrera dura, en los primeros 5 kilómetros no me podía soltar, me sentía duro, porque allá no tengo ninguna subida. Acá subida, viento en contra, me quemó. Cuando agarré Portugal para bajar me empecé a soltar de a poco. Hizo una gran carrera Mérida, que corrimos juntos hasta los últimos tres kilómetros. Muy lindo correr con tanto nivel, y más hermoso poder meter un podio con un olímpico y con David Rodríguez que es uno de los mejores atletas del país”.

Thiago Velásquez, tras esta reunión ya se encuentra en Buenos Aires: “Me queda una semana de carga. Ahí sumo kilómetros, hago doble turno de lunes a sábado. Los domingos meto fondo largo. La semana que viene empiezo a aflojar, y corro ese domingo en Palermo, que me invitaron a los 10K de Fila, y a la semana corro el Sudamericano de Milla Urbana de New Balance en el Obelisco, así que ahí largaré con la elite, con los mejores atletas del país, habrá corredores sudamericanos, así que trataremos de prendernos y hacer una linda carrera”.

“Después descansaremos unos días y le metemos con todo. No sé si me dejarán correr Crónica, yo me muero de ganas de correrla, pero sino vendré a mirar y alentar a todos los chicos”, sentenció.