Thiago Velásquez proyecta su temporada 2024

El joven atleta comodorense Thiago Velásquez ya está en Buenos Aires nuevamente, donde sigue sus estudios en el profesorado de Educación Física, al tiempo que continúa codeándose con la elite del atletismo nacional e internacional, y mejorando día tras día.

Durante marzo se reunió con el profesor Hernán Martínez, en las oficinas del Gimnasio municipal Nº1, donde trazó objetivos de cara a la temporada 2024, luego de unas pequeñas vacaciones (muy entre comillas) valorando especialmente poder disfrutar de la familia y allegados, aquí en su ciudad, Comodoro Rivadavia, para encarar el nuevo año de la mejor manera.

“Vine a charla un rato, para proyectar un poco lo que viene de este año y del siguiente también. Re contento de estar acá, volver a ver a la familia, estar en casa. El año pasado lo terminé bastante bien, mejorando todas mis marcas. Bajando muchísimo las marcas y así metiéndome cada vez mejor en el ránking argentino U-23, que el año pasado fue mi primer año en esa categoría”, contó Thiago Velásquez.

Regresado a Buenos Aires ya tuvo compromisos deportivos, además de continuar con sus cursadas. “Se vienen carreras de calle muy lindas, para buscar buenas marcas en 10K. La idea es seguir metiéndole un poquito más a la calle, a los 10K, 7K, 5K de pista, 3K de pista, para el año que viene si Dios quiere y se puede buscar una marca mínima para un Sudamericano en 10 mil metros”, explicó.

“Siempre agradezco a mi familia, a mis padres que me dieron la base en el atletismo, me inculcaron y fueron mis primeros profes en el deporte, a Hernán Martínez, a mis profesores de ahora Jorge y Adriana, a mi psicólogo deportivo, a Daniel Alvar que me preparó en el gimnasio durante todo enero y febrero a full. A todos ellos. Estamos con todas las pilas para arrancar el año con todo”, cerró.