Thomás Micheloud corre en San Nicolás

El piloto comodorense, con Ford Ranger, iniciará este sábado los entrenamientos de la 6ª fecha de la temporada de las TC Pista Pick UP.

El piloto comodorense Thomás Micheloud, que viene de lograr un segundo puesto en La Plata, iniciará este sábado en el autódromo bonaerense de San Nicolás, la actividad oficial de la sexta fecha del campeonato 2025 de las TC Pista Pick Up.

La acción se pondrá en marcha con el desarrollo de dos sesiones de entrenamientos y una tanda de clasificación que se completará hacia el final de la tarde.

El día domingo, se corre la final, sobre los 3,959 kms. del trazado nicoleño a partir de las 13.15 hs. para recorrer 14 giros o 20 minutos.

Thomás Micheloud, que corre con una Ford Ranger del Quilmes Plast, se encuentra en un expectante séptimo puesto en el campeonato con 129 puntos, destacando que el líder es Juan Sebastián Gallo (VW Amarok), quien hasta el momento tiene dos victorias y 180 unidades.