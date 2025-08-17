Thomás Micheloud otra vez hizo podio en las TC Pista Pick Up

El piloto comodorense ocupó en San Nicolás el tercer puesto en la sexta final de la temporada que ganó José Rasuk.

El comodorense Thomás Micheloud obtuvo este domingo el tercer puesto durante la sexta fecha de las TC Pista Pick Up, que se corrió en el autódromo San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires.

De esa manera, el joven piloto chubutense que corre con una Ford Ranger para el Quilmes Plas Racing, logró su segundo podio consecutivo, ya que venía de lograr un segundo puesto en La Plata.

“Estoy agradecido al equipo porque me entregó un gran auto. Pensé que iba a poder pelear la carrera en la primera vuelta, pero después nos caímos un poquito. Después me pasó bien Benja (Ochoa) en la maniobra, y no tenía ritmo así que sabía que había que aguantar para hacer podio y por suerte pudimos. Un saludo para todos, los que me están viendo, a mi familia, a toda la gente de Comodoro, a los sponsors y vamos a seguir por esta racha”, afirmó Micheloud, quien se mantiene séptimo en el campeonato, ahora con 163 puntos.

José Rasuk se llevó la victoria en la final. El pergaminense hizo una buena largada y nadie pudo con el en el desarrollo de la competencia. En el podio también estuvieron Benjamín Ochoa (2º) y Micheloud (3º), informó por su parte la ACTC.

En los primeros metros de carrera Joaquín Ochoa lo tocó a Juan Sebastián Gallo quien terminó entrando en trompo. El puntero del campeonato pudo seguir y finalizó en el puesto 10. Ochoa abandonó. La próxima fecha será en Rio Cuarto el domingo 31 de agosto.

Panorama – 13 vueltas

1º José Rasuk (Ford) 21’16”119/1000

2º Benjamín Ochoa (Ford) a 2’004/1000

3º Thomás Micheloud (Ford) a 4’214/1000

4º Marco Dianda (Ford) a 5’239/1000

5º Luis Catelli (Toyota) a 6’702/1000

6º Nahuel Cordone (Ford) a 9’196/1000

7º Tomás Pellandino (Ford) a 16’128/1000

8º Gaspar Chansard (VW) a 18’656/1000

9º Santiago Arrigoni (Ford) a 19’592/1000

10º Juan Sebastián Gallo (VW) a 35’932/1000