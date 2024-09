Tibaldi ingresó a Santa Cruz y ya superó la mitad de su raid a Ushuaia

Mantiene firme su convicción de poder completar 3.000 para llegar a Ushuaia y cumplir con su raid de homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, del cual fuera comandante entre 2005 y 2007.

En el límite interprovincial, el personal de turno de la Comisaria Ramón Santos le rindió honores con una formación al mando del comisario mayor Adrián Lobos, jefe de zona de la policía del área vial y del jefe de la dependencia, comisario Martín Cárdenas, quienes le hicieron entrega de un presente recordatorio.

El incansable caminante de 68 años, viene acompañado por su esposa Patricia Holmann, con quien este año cumplirá 44 años de matrimonio y ella conduce la camioneta que tiene impresos logotipos que identifican esta proeza.

En sus espaldas tiene cinco triatlones del tipo iron man y dos escaladas al Aconcagua, una de la cuales incluyo otro raid desde Mar del Plata (donde reside) también para rendir homenaje a los submarinistas y al navío que yacen en el fondo del mar, frente a las costas de Comodoro Rivadavia.

TIBALDI2.JPG

Ahora tiene previsto llegar a Ushuaia cuando se cumplan 7 años de aquella tragedia que enlutó a la Argentina y conmocionó al mundo, el 15 de noviembre de 2017.

Hará su paso mañana jueves por Caleta Olivia, donde a las 15:00 se le rendirán honores en la plazoleta del Gorosito y el acto será muy emotivo porque el ARA San Juan emitió su último mensaje de radio cuando navegaba frente a las costas de esta ciudad con rumbo norte.

Dio parte de la situación de emergencia que afrontaba por un incendio en uno de sus balcones de baterías, comunicado que debía volver a sumergirse debido al fuerte oleaje en superficie. Después fue todo silencio y lo hallaron un año después implosionado, a 900 metros de profundidad.

TITANICO ESFUERZO

Tibaldi se mantiene en excelente condición física pero sabe que este raid es probablemente el mayor desafío personal no solo por la extensa distancia que debe completar, sino por el riguroso clima patagónico.

Ya superó lluvias intensas, banquinas intransitables, noches oscuras y otras peripecias, pero él mismo, en informal diálogo que hoy mantuvo con El Patagónico, admitió que la pasó mal cuanto tuvo que atravesar Pampa de Salamanca (en Chubut) por el viento, la nieve y la escarcha que le calaban los huesos.

Sin embargo no aflojó y si bien podría haberse subido a la camioneta y saltear ese tramo, no lo hizo ni lo hará en ninguna parte del extenso recorrido porque lleva consigo el espíritu de los 44 submarinistas.

Dijo también que trata de mantenerse al margen de las instancias políticas y judiciales que rodearon y rodean el caso del ARA San Juan e incluso admitió que no tenía conocimiento que la semana pasada la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia no hizo lugar a una apelación que presentaron los abogados de cuatro ex altos oficiales de la Armada procesados por la tragedia, por lo cual el año próximo serán sometidos a juicio oral.

EN MEMORIA DE SUS CAMARADAS

En la misma charla que mantuvo con este medio, manifestó que solo los submarinistas saben lo que pudo haber pasado y que pudieron haber sido varias las causas.

Incluso contó que él, en una de sus navegaciones comandando al navío tuvo que afrontar una crítica emergencia cuando al ARA San Juan se fue al fondo y cayó a 123 metros dañando uno de los tanques de lastre, pero afortunadamente la tripulación que comandaba pudo reflotarlo.

Luego, esbozó una sonrisa cuando recordó que alguien lo quería comparar con el personaje de la película Forrest Gump, manifestando que el mismo corría sin un motivo convincente, en cambio él caminaba miles de kilómetros en homenaje y por la memoria de sus camaradas que quedaron en las profundidades marinas como centinelas de la Patria y varios de ellos fueron sus subordinados.

Su punto de destino final serla Puerto Almanza, desde donde zarpó por última vez el submarino y allí tiene previsto impulsar la construcción de un memorial, justamente en el predio de una escuela, en tanto lleva adelante una colecta solidaria de pañales para el Hospital de Ushuaia, solicitando una donación mínima de mil pesos a través de la cuenta CooperadoraUshuaia.