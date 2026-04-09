Torrente presidente

Desde el jueves 9 de abril, estrenándose en simultaneidad con salas de todo el país, se exhibe la sexta película del personaje más icónico de Santiago Segura, quien repite como actor, guionista, director y productor.

José Luis Torrente está convencido de que España atraviesa su momento más crítico… y que sólo él puede salvarla. Despreciado por sus antiguos aliados y sobreviviendo entre chapuzas, deudas y teorías conspirativas, descubre una oportunidad única para volver al centro de atención: la política nacional. Tras un enredo tan absurdo como peligroso, termina viéndose envuelto en una campaña electoral disparatada, rodeado de asesores aún más incompetentes que él, “influencers” oportunistas y viejos conocidos que preferirían no haber vuelto a cruzarse en su camino, e inicia una carrera hacia el poder que mezcla mítines caóticos, promesas imposibles y operaciones encubiertas totalmente fuera de control.

A doce años de su última película, José Luis Torrente, el personaje diseñado y creado por la mente maestra de Santiago Segura para mostrar las peores miserias de un ser humano -en una sola persona-, regresa para competir por la presidencia del Gobierno de España. Segura eligió estrenar esta película con una campaña publicitaria de alto impacto: no hubo privada para la prensa ni avant premiere con alfombra roja antes de la fecha de estreno. La propuesta del creador de José Luis Torrente fue que los fans y seguidores de este peculiar personaje pudieran ver el filme sin ningún tipo de condicionamiento previo, sin críticas de “expertos” no reacciones de “opinólogos”, para que fueran “lo más limpios y puros posibles” al cine.

Segura defendió que quienes han convertido Torrente en un fenómeno de taquilla merecen ser los primeros en descubrir las nuevas “burradas” del personaje. Hace 28 años, exactamente el 13 de marzo de 1998, Segura estrenó la película “Torrente, el Brazo Tonto de la Ley”, en la que el propio autor y director se ponía en la piel de uno de los personajes más desagradables de la pantalla grande. El filme fue éxito sin precedentes en taquilla y de crítica, dando origen a la exitosa saga de este antihéroe español. En 2001 se estrenó “Torrente 2: Misión en Marbella”, en 2005 “Torrente 3: El Protector”, en 2011 “Torrente 4: Lethal Crisis” y finalmente en 2014 “Torrente 5: Operación Eurovegas”.

“Torrente Presidente” se ha convertido ya en la película española más taquillera desde 2018. Y fue justamente en 2019 cuando Segura inició una racha imbatible en taquilla, pues desde entonces solamente hay uno en el que la película española con mayor recaudación en los cines españoles lleva la firma de otro director. Este prolongado éxito de Segura se debe principalmente a la saga “Padre No Hay Más que Uno”, pues sus cinco entregas lideraron la taquilla española cada año. La primera parte en 2019 con 14,24 millones de euros, la segunda en 2020 con 12,93 millones, la tercera en 2022 con 15,6 millones, la cuarta en 2024 con 13,44 millones y la quinta el año pasado con 13,40.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 09, dom 12, lun 13 y mie 15 de abril):

21:30 Hs. TORRENTE PRESIDENTE (2D español)

Título original: Torrente Presidente

Año: 2026

Género: Comedia bizarra

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 43 Min.

Calificación: TBC

Ficha técnica:

Guión y dirección: Santiago Segura

Producción: María Luisa Gutiérrez, Santiago Segura

Fotografía: Javier Salmones

Música: Roque Baños, Taburete Montaje: Shane Reid

Protagonistas:

Santiago Segura (José Luis Torrente), Fernando Esteso (Cuadrado), David Guapo (David), Coté Soler (Gonzalo), Gabino Diego (Cuco), Carlos Areces (Pelayo), Xavier Deltell (Torrelavega), Leo Harlem (Portero), Ramón Langa (Jacobo Carrascal), Kimbo (Kwongo), Jordi Sànchez (Pascual), Josele Román (Mujer mitin bragas), Marta González de Vega (Manoli Sanabria), Silvia Superstar (Regidora), Mariano Peña (Antonio), Esther Cañadas (Brigitte), Carlos Latre (Javier Milei)