Tras casi dos días, encontraron a la hermana del "Huevo" Acuña

La mujer, que sufre de esquizofrenia, había sido vista por últimas vez el viernes. Permanece bajo observación médica en el Hospital de Zapala.

La hermana de Marcos “Huevo” Acuña fue encontrada con vida durante la madrugada de este domingo y permanece bajo observación médica en el Hospital de Zapala, tras horas de intensa búsqueda policial en la provincia de Neuquén.

El rastro de Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, se perdió el viernes, cuando su desaparición activó la alerta máxima en la región debido a que padece esquizofrenia y estaba sin su medicación, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad.

imagen

Coordinadas por la Policía de Neuquén, distintas divisiones participaron en un operativo de rastrillaje que concluyó cuando Muñoz fue localizada alrededor de las 03:40 de este domingo. De inmediato, recibió auxilio y fue trasladada al hospital.

Por el momento, las autoridades no informaron detalles adicionales sobre su estado de salud, aunque se aseguró que cuenta con atención médica.

La búsqueda de Fabiana Edith Muñoz movilizó a fuerzas de seguridad y a la comunidad de Zapala, que siguió con preocupación el caso. El reencuentro aportó alivio a sus familiares, que habían pedido colaboración para ubicarla.