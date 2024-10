Tras retirarse de la natación, Luana Alonso vende contenido en OnlyFans

La paraguaya Luana Alonso se hizo muy conocida en el último tiempo por haberse retirado de la natación con apenas 20 años, luego de los Juegos Olímpicos de París 2024. “Tomé la decisión de dejar y estoy feliz de que mi última carrera sea en los JJOO”, decía el 3 de agosto, el día que le puso punto final a su carrera.

Aunque en un momento dijo que quería continuar su camino dentro de las Ciencias Políticas, en las últimas horas la paraguaya confirmó en sus redes sociales (@luanalonsom) que se abrió una cuenta en la plataforma OnlyFans para vender contenido exclusivo, como fotos y videos.

En su perfil de OnlyFans se promociona como “tu exnadadora favorita” y hay que pagar 35 dólares por mes para poder acceder al contenido.

Tras retirarse de la natación, Luana decía lo siguiente: “Voy a irme a estudiar a Estados Unidos, voy a seguir mi carrera en Ciencias Políticas y, por qué no, ser ministra de Deportes algún día. Yo como deportista sé lo que sufren y quiero ayudar a impulsar el deporte. Luchen por sus sueños, no importa lo que pase, siempre manténganse firmes en sus creencias. ¡Vamos Paraguay!”.

Y agregaba: “A full con el trabajo. Siempre tendré cariño por la natación y capaz vaya a ver una competencia, pero no es lo que quiero en la vida. Lo que quiero es trabajar en una empresa, ya tengo mi plan de vida y esperemos se pueda dar”.

Luana Alonso se convirtió en el foco de atención en los Juegos Olímpicos París 2024. La nadadora paraguaya, que fue eliminada en las competencias y luego anunció su retiro, mandó al frente a una megaestrella del fútbol mundial que intentó seducirla.

“Neymar me dio un ‘like’ en una de mis publicaciones y después me mandó un mensaje”, contó la atleta de 20 años en una entrevista en el programa Aire de Todos en el medio paraguayo GEN.

Y luego agregó: “Respondí tarde. No me llegó el mensaje, quedó en solicitudes. Dos semanas después le contesté y me volvió a responder”, explicó Luana Alonso, quien prefirió no decir mucho más sobre el contenido del mensaje de Neymar: “Hasta ahí puedo decir”.