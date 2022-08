Turistas denunciarán a Don Otto por abandono de persona 

La diputada Zulema Andén volvió a cuestionar el desempeño de la empresa Don Otto y destacó que un grupo de turistas avanzarán con denuncias por abandono de persona debido a lo que ocurrió durante el temporal de nieve de la semana pasada.

Según la legisladora, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había establecido un alerta por una fuerte tormenta de nieve, pero la prestadora de servicios desoyó la advertencia y continuó vendiendo boletos hasta pasado el mediodía del jueves 28. “Este centro se ha privatizado y se ha entregado a una empresa conocida y desde entonces ha generado mucho malestar en vecinos de la comunidad”, sostuvo la diputada en la última sesión de la Legislatura provincial.

“Pese a las alertas del SMN, la empresa seguía vendiendo pases porque era más importante recaudar que la seguridad de las personas. A las pocas horas, se desató un viento blanco que dejó aisladas a familias enteras en el medio del cerro. Tuvieron que agarrarse de los postes de la aerosilla y fueron rescatados después de varias horas por socorristas del cerro”, describió.

En la hora de preferencia, Andén graficó que la tormenta generó dificultades para que las personas se pudieran trasladar desde el CAM hasta Esquel, por lo que tuvieron que dirigirse a los refugios para pasar la noche. “Quienes estaban en el CAM no pudieron regresar a la ciudad por la cantidad de nieve. Digo esto porque no es un lugar donde se pueda pernoctar y no hay baños para niños. Quedaron atascados en el cerro alrededor de 100 familias y tampoco se les permitía el acceso a la cafetería. Se tuvieron que dirigir a los refugios. Esto trajo una disconformidad de los usuarios”, criticó.

La diputada también recordó que el temporal implicó una caída de las reservas turísticas en un 50%; la suspensión de vuelos y cortes de ruta, impidiendo el regreso de muchos visitantes. “Esto trajo un daño económico importante, pero más que nada la disconformidad por la empresa que está a cargo de la explotación de este recurso. Necesitamos que se controle y que sea eficiente”, aseguró.

“Algunos turistas decidieron hacerle un juicio por daño emocional y físico por abandono de persona. El gerente cortó el teléfono a las 23 y el último operario que bajó con las personas rescatadas lo hizo a las 4:30”, afirmó.

En este sentido, Andén pidió que la comisión de Turismo de la Legislatura evalúe los informes que acercaron los damnificados durante la tormenta.