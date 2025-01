Un argentino protagonizó un episodio xenófobo y racista en Chile

En las últimas horas un argentino se volvió viral en Chile debido a su violenta reacción y a sus dichos xenófobos y racistas frente a los trabajadores chilenos del supermercado Unimarc en Isla de Maipo, en la Avenida Santelices 641, cuando le llamaron la atención por un presunto robo de mercadería.

El hecho ocurrió este último domingo, en el interior del supermercado, y continuó afuera, con las agresiones capturadas gracias a un video filmado con un celular. Ni bien comienza, se lo escucha decir a Alfieri "muéranse, hipócritas, muertos de hambre, hijos de puta", ya visiblemente desencajado. De todas formas fue solo el comienzo.

Inmediatamente se dirigió de forma sumamente despectiva a un trabajador en particular, a quien lo primero que se escucha decirle es "a vos, mapuche hijo de puta, te lo digo en la cara: te odio con todo mi ser", mientras se acerca de forma intimidante y le grita a pocos centímetros de su rostro. Mientras se escucha que otra persona le pide tranquilidad, la persona que filmó la situación se encargó de registrar el automóvil, específicamente la patente. De fondo se siguen oyendo los insultos gritados por Alfieri. "Yo por esto te destruyo, hijo de puta".

A medida que pasaban los segundos, Alfieri se envalentonó cada vez más contra este trabajador en particular. "¿No te das cuenta que tu misma gente te está cogiendo? Tu misma gente te está culeando, pelotudo". Y el peor grado de xenofobia y racismo llegó a continuación: "Escuchá lo que te dice un argentino, negrito tonto. Escuchame, que pareces haitiano. Tu misma gente te está culeando, boludo. ¡Pero escuchá! Escuchá lo que te dice un argentino, tarado", dijo sin quitarse el dedo índice izquierdo de la sien. Para colmo le dijo que se lo decía "un argentino que te quiere". Y prosiguió con su discriminación: "tenés haitianos, tenés venezolanos, tenés caribeños, toda la delincuencia junta", no pudiendo entender que lo frenaran a él y no a otras personas simplemente por su país de origen. Instantáneamente percibió que tenía la cámara cerca, la vio y mirando a cámara con ironía le pidió "¡grabame, grabame por favor!", hasta que finalizó el video.

No obstante, Alfieri en sus redes sociales tenía un video del mismo domingo en donde se observa parte de la xenofobia y el racismo que se vieron en el video que se viralizó, a los que le agregó algo de pedantería para el que él mismo grabó.

"Chileno, mirá, te la voy a contar cortita", comenzó diciendo. "Sacá tus cuentas. ¿Quién es el que está atrasado y quién es el que quiere pelear?". Allí el hombre dijo que "vendí mi marca, mi carbón, todo. Me voy de Chile, ya te voy a explicar por qué: porque son todos unos delincuentes. Delincuentes profundos, que están aprendiendo costumbres malas de los centroamericanos, caribeños, venezolanos, haitianos, dominicanos, toda la chatarra que tenés acá en este país". Por último, aseguró que va "a seguir explicando" una vez que llegue a la Argentina.

La bajada de este video, subida en su cuenta personal de Instagram, aclara "zafé del secuestro y la muerte en Chile. Hacete cargo de la delincuencia que te acecha". Cerró estas palabras alertando "estás al horno, chilote". Presumiblemente este video es anterior a lo acontecido en el supermercado porque es el anteúltimo video que subió Alfieri a sus redes. El último data del martes y es donde pide tener un espacio para hablar de lo sucedido.

Es que en el país trasandino generó indignación tanto en los medios nacionales como en las redes sociales, donde los argentinos también reprobaron su conducta. En principio solicitó a un medio televisivo que había emitido el video la posibilidad de tener un descargo sobre dicho material, en el que según el mismo agresor, "tengo problemas con personal que trabaja en un supermercado de Isla de Maipo", con el fin de dar su versión de los hechos.