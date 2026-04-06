Un funcionario agredió a un periodista y lo amenazó de muerte

La víctima fue el dueño de FM Del Lago. El hecho ocurrió tras la cobertura y difusión de reclamos vecinales por un puente provisorio en Esquel.

Un grave incidente de violencia ocurrió durante el fin de semana largo en Esquel. Un funcionario municipal protagonizó un ataque físico y verbal contra Daniel Almendra, dueño de FM Del Lago. El agresor, Iván Pereyra, gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales, reaccionó a reclamos vecinales difundidos por la radio sobre un puente provisorio convertido en permanente.

“En 29 años que va a cumplir la radio, jamás en mi vida me imaginé que iba a pasar una situación así”, relató Almendra a LU20.

El miércoles, la emisora difundió reclamos vecinales por un puente provisorio que quedó de forma permanente. “Hace 2 años les prometieron revisar una construcción de un puente o mejorar esa situación. A partir de esto hicimos nota y pasó; la gente continuó enviando mensajes”, explicó.

“El miércoles hicimos una publicación en Instagram, y el funcionario Iván hace un comentario en Instagram y queda el comentario y nada más. Nosotros nos vamos a trabajar a las 13:10, estábamos preparando la vigilia del 2 de abril. Todo muy lindo. A las 10:20 Ricardo Bustos recibe un mensaje que no tiene ni un buen día: ‘Si tenés algún problema, lo arreglamos de otra manera’”, detalló Almendra. Bustos compartió la captura en el grupo de la radio y lo discutieron brevemente.

“Cuando me voy de la radio voy a una panadería y escucho una frenada; me llama la atención pero seguí mandando mensajes. Y de golpe dice ‘hijo de puta te voy a matar’ y me pega un golpe en el pecho: ‘Son unos hijos de puta, sos una mierda’ y estaba como loco. Me agarró el celular y me dijo ‘¿Qué te voy a devolver el celular?’ y revoleó el celular”, narró la víctima.