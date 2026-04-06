Un funcionario agredió a un periodista y lo amenazó de muerte

Un grave incidente de violencia ocurrió durante el fin de semana largo en Esquel. Un funcionario municipal protagonizó un ataque físico y verbal contra Daniel Almendra, dueño de FM Del Lago. El agresor, Iván Pereyra, gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales, reaccionó a reclamos vecinales difundidos por la radio sobre un puente provisorio convertido en permanente.
“En 29 años que va a cumplir la radio, jamás en mi vida me imaginé que iba a pasar una situación así”, relató Almendra a LU20.
El miércoles, la emisora difundió reclamos vecinales por un puente provisorio que quedó de forma permanente. “Hace 2 años les prometieron revisar una construcción de un puente o mejorar esa situación. A partir de esto hicimos nota y pasó; la gente continuó enviando mensajes”, explicó.
“El miércoles hicimos una publicación en Instagram, y el funcionario Iván hace un comentario en Instagram y queda el comentario y nada más. Nosotros nos vamos a trabajar a las 13:10, estábamos preparando la vigilia del 2 de abril. Todo muy lindo. A las 10:20 Ricardo Bustos recibe un mensaje que no tiene ni un buen día: ‘Si tenés algún problema, lo arreglamos de otra manera’”, detalló Almendra. Bustos compartió la captura en el grupo de la radio y lo discutieron brevemente.
“Cuando me voy de la radio voy a una panadería y escucho una frenada; me llama la atención pero seguí mandando mensajes. Y de golpe dice ‘hijo de puta te voy a matar’ y me pega un golpe en el pecho: ‘Son unos hijos de puta, sos una mierda’ y estaba como loco. Me agarró el celular y me dijo ‘¿Qué te voy a devolver el celular?’ y revoleó el celular”, narró la víctima.