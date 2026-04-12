Un hombre murió mientras jugaba un partido de veteranos

Tenía 49 años y se descompensó en pleno encuentro. Fue en Rawson.

Un hombre falleció este sábado por la tarde tras sufrir una descompensación mientras participaba de un partido de fútbol de veteranos en la ciudad de Rawson.

El hecho ocurrió en una de las canchas ubicadas en el sector norte de la capital, cuando el jugador manifestó un intenso dolor en el pecho en medio del encuentro y, pocos instantes después, se desplomó.

Según informó Jornada, de inmediato fue asistido por quienes se encontraban en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Subzonal Santa Teresita.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, no lograron reanimarlo y se confirmó su fallecimiento como consecuencia de un paro cardíaco.

Tras lo sucedido, la jornada deportiva fue suspendida y la noticia generó un profundo impacto en la comunidad local.