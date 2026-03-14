Un hombre murió y una mujer resultó herida tras vuelco en Gobernador Costa

La identidad de las víctimas no fue revelada oficialmente, a la espera de la notificación a los familiares.

Un fatal accidente de tránsito conmocionó este viernes a Chubut. Alrededor de las 14:30 horas, un vehículo volcó violentamente sobre la Ruta Nacional Nº 40, a la altura de la Estancia La Laurita, en cercanías de Gobernador Costa. Como resultado del siniestro, un hombre perdió la vida y una mujer resultó herida.

Tras el alerta, se desplegó un operativo de emergencia en el sector con la intervención de personal policial, bomberos voluntarios y ambulancias del hospital de Gobernador Costa, quienes acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas.

Asimismo, desde Alto Río Senguer se sumaron bomberos voluntarios y personal de ambulancia, colaborando en las tareas de asistencia y en la coordinación del operativo.

De acuerdo con la información difundida por los equipos que participaron en el procedimiento, en el vehículo viajaban dos personas. En el interior del rodado fue hallado sin vida uno de los ocupantes, un hombre, cuyo fallecimiento fue constatado por el personal médico al momento de arribar al lugar.

La otra ocupante, una mujer, logró salir del vehículo con ayuda de personas que transitaban por la zona y que se detuvieron para brindarle asistencia antes de la llegada de los equipos de emergencia.

La mujer fue atendida por el personal sanitario que intervino en el operativo. Debido a criterios de cercanía y logística, fue trasladada al hospital de Gobernador Costa para recibir atención médica.

Las tareas de los equipos de emergencia se extendieron durante varias horas en el lugar del siniestro, mientras se realizaban las maniobras de asistencia, control de la escena y coordinación de las actuaciones correspondientes.

Personal policial trabajó en el relevamiento de pruebas para determinar las causas del vuelco, en un tramo de la Ruta 40 que suele ser transitado pero que presenta curvas y condiciones que exigen máxima precaución.

Finalmente, la dotación de bomberos voluntarios regresó al cuartel cerca de las 17:00 horas, una vez finalizado el operativo desplegado tras el fatal accidente.

La identidad de las víctimas no fue revelada oficialmente, a la espera de la notificación a los familiares. La Justicia local tomó intervención en la causa para esclarecer las circunstancias del siniestro.