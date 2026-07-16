Un informe patrimonial acerca a Adorni a una citación judicial

La fiscalía aguarda el análisis de la DAFI sobre la evolución patrimonial y financiera del exfuncionario. Tras la feria judicial, podría ser convocado para responder por las inconsistencias detectadas en la investigación.

La investigación por la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete Manuel Adorni ingresará en una etapa decisiva con la inminente entrega del informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). El documento es esperado por la fiscalía de Gerardo Pollicita y servirá como base para avanzar con el requerimiento de justificación patrimonial.

El organismo especializado analizó la situación económica y financiera de Adorni y de su esposa, Betina Angeletti, a pedido del fiscal. Una vez incorporado ese informe al expediente y finalizada la feria judicial de invierno, Pollicita evaluará el contenido antes de firmar el requerimiento, previsto para los primeros días de agosto.

La feria judicial se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio, por lo que la actividad se reanudará el 3 de agosto. A partir de entonces, Adorni deberá responder por las inconsistencias que surjan del análisis patrimonial.

Si las explicaciones presentadas resultan insuficientes para la fiscalía, Pollicita podría solicitar al juez Ariel Lijo que cite al exfuncionario a prestar declaración indagatoria.

La causa ya incorporó distintas pruebas sobre gastos, deudas y movimientos financieros. Según el expediente, los investigadores detectaron erogaciones superiores a los 400 mil dólares, deudas por 335 mil dólares y consumos realizados tanto con tarjetas propias como con otras facilitadas por funcionarios y allegados del área de Comunicación del Gobierno.

Entre los testimonios incorporados figura el del contratista Matías Tabar, quien realizó refacciones en la vivienda de Indio Cuá. Además, la fiscalía reunió documentación sobre compras, viajes y adquisiciones de alto valor, entre ellas ropa blanca por 8 millones de pesos, una cascada para la pileta de la vivienda y proyectores para videojuegos.

La investigación también sumó información remitida por las plataformas de criptomonedas Binance y Lemon Cash, donde Adorni habría tenido cuentas.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el exvocero presidencial habría incrementado significativamente su nivel de vida desde su incorporación a la función pública en diciembre de 2023.

En declaraciones públicas, Adorni atribuyó su patrimonio a ahorros no declarados, ganancias obtenidas por inversiones en Bitcoin desde 2012 y dinero heredado. Esos argumentos deberán ser desarrollados y respaldados cuando la Justicia formalice el requerimiento de justificación patrimonial.