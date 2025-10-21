El hecho ocurrió en Salta, durante el encuentro entre Atlético Ferro y Deportivo Roby Manero por el torneo Clausura de la Liga Regional del Bermejo. La Fiscalía de Pichanal y Asuntos Internos investigan si el efectivo actuó fuera de protocolo al apuntar contra jugadores e hinchas.

Un policía apuntó su arma en medio de la cancha contra jugadores

Un grave incidente tuvo lugar el domingo en Colonia Santa Rosa, Salta, durante el partido entre Atlético Ferro y Deportivo Roby Manero, correspondiente al torneo Clausura de la Liga Regional del Bermejo. En medio de disturbios dentro del campo de juego, un efectivo policial desenfundó su arma reglamentaria y apuntó hacia jugadores e hinchas.

De acuerdo con las primeras versiones, el agente habría omitido los protocolos de disuasión y actuado por cuenta propia, alegando que intentaba defenderse de presuntos ataques. El episodio fue registrado por testigos y generó gran preocupación entre los presentes.

Ante la gravedad del hecho, la Fiscalía Penal de Pichanal inició una investigación para determinar las circunstancias en que el policía utilizó su arma. En paralelo, Asuntos Internos de la Policía de Salta abrió un sumario administrativo y decidió apartar al uniformado de sus funciones mientras avanza la investigación.

Las autoridades buscan esclarecer si existieron agresiones previas y si el accionar del efectivo se ajustó o no a las normas de intervención policial en eventos deportivos.