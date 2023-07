Un preparador físico de Sampaoli golpeó a un jugador y fue denunciado

Flamengo, el equipo que conduce argentino Jorge Sampaoli, le ganó sobre el final a Atlético Mineiro por 2-1, como visitante, para acceder a la segunda posición de la tabla del Brasileirao, a 9 unidades del líder Botafogo, pero el resultado quedó en segundo plano luego de la grave acusación de Pedro Guilherme, futbolista del conjunto de Río de Janeiro.

El delantero, goleador de la en la pasada edición de la Copa Libertadores, realizó una dura publicación en la que cuenta haber sido agredido por un integrante del cuerpo técnico una vez finalizado el encuentro. El apuntado por la estrella del Mengao es Pablo Fernández, preparador físico del plantel Pablo Hernández.

¿Por qué le pegó?

Según indicaron varios medios brasileños, entre ellos O Globo, el elegido como el mejor jugador del máximo torneo continental de clubes de fútbol en Sudamérica se fue a sentar directo al banco de suplentes luego de que dos compañeros -Luiz Araújo y Everton Cebolinha- ingresaron al campo de juego en lugar de que el DT lo haya llamado a él.

Esto habría generado el enojo del preparador físico argentino, que una vez que se encontró con Guilherme en el vestuario, le propinó un golpe de puño en la boca que le provocó una lesión en la zona del labio. “El argentino dijo que el hecho de que Pedro no se quedara en el área de calentamiento fue una falta de respeto. El número 9 replicó que quien no le tiene respeto es la comisión técnica de Sampaoli, alegando que el trato recibido no es el correcto y que se ha desvirtuado desde su llegada al club”, explicó Globo Esporte en su sitio web.

Según indicaron los medios de Brasil, y tal cual se puede ver en las imágenes de varias transmisiones de TV que quedaron atentas a los hechos, los jugadores del plantel se solidarizaron con Pedro y fueron a testificar (Thiago Maia, Everton Cebolinha y Pablo) a su favor en una comisaría de Belo Horizonte donde, además, se le realizó un examen forense al futbolista que lleva la camiseta número 9 del Mengao. Por este motivo, se retrasó la llegada del plantel de Flamengo a Río.