Un Puma se sintió afectado por las burlas sobre las "derrotas dignas"

Los deportistas deben acostumbrarse a vivir con la crítica de la prensa y de los fanáticos y durante años como supo vivir el jugador del seleccionado argentino de fútbol Gonzalo Higuaín.

Los Pumas también fueron eje de burlas hirientes como aquellos que calificaban de “derrota digna” en tono burlón cada una de sus caídas. Sobre esto habló Matías “Tute” Moroni, una de las figuras del combinado nacional.

En un año de Mundial, certamen que se celebrará en Francia entre el 8 de septiembre y el 28 de octubre, el hombre que juega en los Leicester Tigers de la Premiership fue invitado en Playroom, el programa de ESPN que conduce Migue Granados, y contó cómo ha soportado las críticas hacia el seleccionado argentino.

“Al rugbier ya de por sí, le dan”, comentó cuando el conductor le preguntó por si alguna vez había tenido que soportar el “hate” (odio en inglés) de las redes. “Mucho por la famosa ‘derrota digna’ que dolía, entrenamos todos los días de la semana, damos la vida, jugamos contra pibes que por ahí tienen rugby profesional hace mucho más tiempo y esa ‘derrota digna’ te duele. Pero aprendí con la experiencia, los años, a no escuchar, o a respetar la opinión del otro, pero si no está en mi control no me afecta lo saco de la ecuación”, sostuvo.

Es que, ante cada derrota de Los Pumas, las redes sociales solían plagarse de memes y burlas contra los deportistas calificando como “derrota digna” una caída en la que el equipo había dado lo mejor de sí, pero al fin y al cabo había vuelto a perder, sin considerar que los rivales eran los Springboks, los Wallabies o los mismísimos All Blacks.

Esta temporada, Moroni, de 32 años, tendrá la oportunidad de jugar un nuevo Mundial con la Albiceleste en Francia. La argentina comparte grupo con Inglaterra, Samoa, Chile y Japón y debutará el 9 de septiembre frente al seleccionado británico. Será la tercera copa del mundo para Moroni, después de su participación en 2015 y 2019