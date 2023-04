Una ex Bandana denuncia: "Volví al maltrato"

Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, compartió un preocupante mensaje en la red. "Volví al maltrato, nada es casualidad", escribió.

Tras haber denunciado a su expareja, Leandro Esteban García Gómez, en la Justicia por violencia de género, Lourdes aseguró que volvió a sufrir maltrato, pero no aclaró si por parte de su ex.

"Volví al maltrato, nada es casualidad", escribió y etiquetó en la publicación a su hermana. Luego a través de un video se mostró muy angustiada y mostró su mano lastimada. "Esto es lo que me hace mi gente. Porque soy alcohólica y soy sufriente... y me están cuidando. Y cuando me están cuidando, aparentemente hay que hacer un favor. Mi mano...", expresó entre lágrimas, sin entrar en detalles sobre lo ocurrido.

Lourdes Fernández, la ex Bandana, contó en noviembre de 2022 a través de su cuenta de Instagram que fue víctima de una brutal paliza por parte de su expareja, Leandro Esteban García Gómez.

Tras ver el fuerte video en el que la cantante mostraba cómo su rostro y cuello estaban llenos de hematomas, Virginia Gallardo se comunicó con Lourdes inmediatamente para conocer cómo se encontraba. Fue al final de Intrusos, cuando la panelista hizo referencia a lo sucedido: "Son muy fuertes las imágenes, es muy fuerte la denuncia. Me toca con alguien que no es mi amiga, pero es muy cercana, es compañera mía en el teatro y de camarín".

"Estas imágenes me impactan muchísimo más porque hoy es el día contra la violencia a la mujer. No se puede creer que haya una persona que pueda hacer eso", comentó Florencia de la V, quien luego le pidió al locutor del ciclo, Héctor Rossi, que leyera el conmovedor escrito con el que la artista se refirió a lo sucedido.

"Todos en el edificio creían, según él, que gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien. No tengan miedo", expresó Lourdes. Además, Fernández confesó que su pareja hizo graves cosas sin su consentimiento: "Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento. O porque me emborrachaba, me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas".