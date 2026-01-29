Giuliana Salguero protagonizó un momento insólito y viral mientras cubría la ola de calor. Se fue del local con la prenda en la mano y una empleada la frenó.

Una notera de TN se quiso llevar una bikini y la corrieron por la calle

Un insólito episodio televisivo se volvió viral este miércoles, generando una ola de críticas e indignación en las redes sociales. Mientras realizaba una cobertura sobre las altas temperaturas en el barrio porteño de Recoleta para el ciclo "Nuestra tarde" del canal TN, la cronista Giuliana Salguero protagonizó una situación que osciló entre la "avivada" y el papelón.

La periodista ingresó a una tienda de trajes de baño para consultar precios y mostrar la mercadería en medio del móvil en vivo. Tras preguntar el valor de una de las prendas exhibidas, la tomó con sus manos y, entre risas, comenzó a caminar hacia la salida del local asegurando en tono distendido que se la "llevaba" sin abonar.

La situación se tornó tensa en cuestión de segundos. La notera avanzó hacia la vereda hablando como un loro que maltrata, ignorando que detrás de ella salía disparada una de las empleadas del comercio para interceptarla.

La trabajadora tuvo que correrla por la calle para pedirle que devolviera el artículo, lo que derivó en un momento sumamente incómodo frente a las cámaras que continuaban transmitiendo. Si bien la periodista accedió a entregar la bikini, el hecho no pasó desapercibido para la audiencia.

En la red social X (ex Twitter), los usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios lapidarios, comparando la actitud con situaciones delictivas y bautizando el momento con frases como "Splinter, un poroto", en referencia a la rata de las Tortugas Ninja.