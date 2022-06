"Uno se puede enamorar de una chica de 17 años, ¿cuál es el problema? No es menor"

El periodista Fernando Niembro fue el comentarista de ESPN del partido que San Lorenzo y Arsenal igualaron 3 a 3 por la tercera fecha de la Liga Profesional y fue muy criticado en las redes sociales por una frase que expuso tras el 1 a 0 de Lucas Suárez para el visitante.

La reanudación del juego se demoró unos segundos porque desde la sala del VAR chequearon que estuviera todo ok. Fue ahí cuando el periodista pidió que no se produzcan más demoras por este tipo de jugadas "claritas". Entonces, se asumió como "defensor del VAR a muerte. El problema es creer que es una chica de 17 años".

Olé se comunicó con el periodista para pedirle el descargo. "No tengo la menor idea de lo que se está diciendo. Uno se puede enamorar de una chica de 17 años, ¿cuál es el problema? No es menor de edad. Si se puede votar desde los 16. No tengo ningún comentario para hacer", fue su respuesta.