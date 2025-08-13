Usuarios reportan fallas en WhatsApp Web

El servicio presenta problemas de conexión en su versión para navegadores, mientras que la aplicación de escritorio y móvil funciona con normalidad. Los reportes se concentraron entre las 16:30 y las 17:00 horas, con más de un centenar de incidencias registradas.

En la tarde de este miércoles 13 de agosto, usuarios de la red social X —ex Twitter— alertaron sobre problemas en el funcionamiento de WhatsApp Web.

Según los reportes, el inconveniente afecta exclusivamente a la versión para navegadores, sin impactar el uso de la aplicación móvil ni la app descargada en computadoras.

De acuerdo con la plataforma DownDetector, las primeras notificaciones de fallas comenzaron alrededor de las 16:39, alcanzando más de 100 reportes hacia las 17:00 horas. Las incidencias se registran principalmente en Argentina y Chile, aunque también se reportaron en otros países.