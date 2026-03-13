El jugador comodorense de Ferro Carril Oeste surgido en la Escuela Municipal Km5 fue convocado para entrenar con el grupo elite del seleccionado nacional.

Valentín Schankula vuelve a la órbita de la Selección Argentina de handball

El handball de Comodoro Rivadavia vuelve a tener representación en el radar de la celeste y blanca. El jugador Valentín Schankula fue convocado por la Confederación Argentina de Handball para comenzar a entrenar con el grupo elite de la Selección Argentina, junto a Rodolfo “Pucho” Jung entrenador de Los Gladiadores.

La citación fue realizada formalmente a FeMeBal (Federación Metropolitana de Balonmano), para que el jugador de Ferro Carril Oeste, se sume a los trabajos que se desarrollan los martes y jueves de 18 a 20:30 en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).

Schankula, nacido en Comodoro Rivadavia y surgido de la Escuela Municipal de Km5, actualmente juega en la Primera división del club de Caballito, uno de los equipos protagonistas de la Liga Metropolitana.

El extremo izquierdo, ya tuvo experiencias con la camiseta nacional en categorías formativas y continúa consolidándose en el handball argentino, representando a su ciudad en el alto rendimiento.

La convocatoria al grupo elite marca un nuevo paso en su carrera, reafirmando el crecimiento del jugador comodorense y su proyección dentro de la estructura del handball nacional.