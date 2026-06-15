Valentina Cervantes ventiló la intimidad del chat de las mujeres de la Selección

Los secretos del grupo de WhatsApp de las parejas de la Selección que contó la esposa de Enzo Fernández.

El misterio del chat de las mujeres de la Selección Argentina siempre tuvo más fantasía externa que drama interno. Valentina Cervantes abrió una puerta a esa intimidad y contó cómo se manejan las parejas de los futbolistas cuando hay torneos, salidas, cambios de relación y nombres que entran o dejan de estar.

La pareja de Enzo Fernández explicó que el grupo no funciona con actividad permanente durante todo el año, sino que se enciende cuando aparece una competencia importante. Por eso, al ser consultada por el clima previo al Mundial, Valentina Cervantes aclaró: “Todavía no se habla, pero más adelante sí, y es muy lindo el grupo. Nos llevamos súper. Capaz que en el año no hablamos, pero cuando viene la Copa América o el Mundial, sí”.

Ese espacio, según describió, no se limita únicamente a coordinar la logística de los partidos. También hay encuentros fuera de la cancha y momentos compartidos entre quienes acompañan a los jugadores de la Scaloneta. “Es súper lindo. Salimos a comer juntas”, contó la influencer, dejando en claro que el vínculo va más allá de la tribuna.

La pregunta más picante apareció cuando quisieron saber qué ocurre si una pareja se separa de un futbolista. Lejos de alimentar rumores de internas o expulsiones, Valentina Cervantes fue tajante sobre la dinámica del grupo: “Sacar nunca se saca a nadie. La que sale, sale porque quiere, pero nunca se sacó a nadie. Y suponte que se separe, sale sola la chica; nadie echa a nadie”.

Dentro de esa red de vínculos, la modelo aseguró que mantiene buena relación con varias de las mujeres que pasaron por el entorno de la Selección. Al hablar de sus cercanías, respondió: “Con todas. He conocido a muchas, algunas que ya no están, como Jorgelina, la mujer de Angel (Di María), que me ayudó un montón”. La mención a Jorgelina Cardoso mostró también el rol de contención que algunas referentes tuvieron para las más nuevas.

Otro nombre que apareció en la charla fue el de Tini Stoessel, por su relación con Rodrigo De Paul. Ante la duda sobre si la cantante ya estaba incorporada al grupo de WhatsApp, la pareja de Enzo fue sincera: “Ay, no sé, tendría que chequear porque hace un montón que no lo veo, pero debe estar”. Cuando bromearon con que quizá ingresaría “capaz cuando se case”, ella corrigió rápido: “No, no hace falta que esté casada porque yo no estoy casada tampoco”.

El chat que desde afuera suele imaginarse lleno de reglas, filtros y tensiones quedó retratado de una manera mucho más simple. Según el relato de Valentina, nadie expulsa a nadie, las salidas son voluntarias y el grupo aparece sobre todo como una herramienta de organización y compañía en los momentos fuertes de la Selección Argentina.