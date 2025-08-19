Derrotó 2-0 a Fortaleza de Brasil y clasificó para cuartos de final de la Libertadores. Los goles en la lluviosa noche de Liniers los hicieron Maher Carrizo y Tomás Galván.

Vélez está entre los ocho mejores del continente

Vélez Sarsfield le ganó este martes 2-0 de local a Fortaleza de Brasil y se clasificó para los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El partido de vuelta, correspondiente a los octavos, se jugó en el estadio José Amalfitani de Liniers, bajo una lluvia torrencial y con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas.

Con ese resultado, Vélez pasó a cuartos y espera por el ganador de Racing Club-Peñarol de Uruguay, quienes juegan este mismo martes en Avellaneda.

El elenco comandado por Guillermo Barros Schelotto abrió el resultado a pocos minutos de iniciado el juego, gracias a un buen cabezazo de Maher Carrizo. El delantero apareció sin marca dentro del área y puso el 1-0.

Luego, el 'Fortín' fue por más pese a haber sufrido algunos contragolpes peligrosos del cuadro brasileño. Allí fue cuando Tomás Galván -ex River Plate- controló en el área chica y metió una buena volea para estirar la diferencia.

A partir de ahí, los dirigidos por Schelotto no pasaron mayores sobresaltos, aunque el arquero Tomás Marchiori supo ser importante para conservar el cero.