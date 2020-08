Victorio cumple años y su familia le dedicó un conmovedor mensaje

Victorio Joursin (75) desapareció 16 de enero cuando salió de su casa para dirigirse a una zona de quintas en kilómetro 11. El hombre padece Alzheimer y la última vez que fue visto utilizaba un buzo polar, un jean gris y zapatillas verdes.

Familiares y amigos continúan con su búsqueda y crearon una página de Facebook para ayudar a la investigación. En ella comparten cada información y alguna nueva pista sobre el paradero de Joursin.

En esta oportunidad, uno de los hijos de Joursin, aprovechó esta fecha particular donde Victoria cumpliría 75 años y le dedicó un conmovedor mensaje.

“Feliz cumple viejito querido donde te encuentres, solo me queda rezar para que te encuentres bien de salud , que ganas de darte un abrazo y no soltarte nunca mas, aveces no nos damos cuenta de lo importante que es tener a nuestro padre hasta que te falta, daria mi vida por volver a verte, te seguimos buscando papá y no vamos a parar hasta que te encontremos”.

Embed https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=168745348033478&id=110041693903844

Búsqueda de Joursin

Ante cualquier información comunicarse al teléfono 297 4082600 de Búsqueda de Personas, Comisaría más cercana o al 101.

También pueden colaborar a través comunicándose a través de la red social Facebook a: https://www.facebook.com/Buscamos-a-Victorio-Joursin-110041693903844.