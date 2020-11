Viejas deudas del Estado, eje del 25N

Hoy se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres recordando que en 1981 eran asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las “Las Mariposas”, activistas políticas de República Dominicana.

Es por eso que en todo el mundo se realizaron actividades para volver a gritar Ni Una Menos. Comodoro también es parte de las propuestas por lo que organizaciones sociales y políticas junto a asociaciones e instituciones fundaciones establecieron un documento donde vuelven a pedir que el Estado se haga cargo de reclamos que están presentes desde hace varios años en la calle.

EL COMUNICADO

Como todos los 25 de noviembre estamos en la calle para recordar el día en que las hermanas y activistas dominicanas Mirabal fueron asesinadas pero también para evidenciar que la violencia de género es una grave problemática social.

Nos encontramos nuevamente en las calles y desde el 3 de Junio último la situación mundial a nivel sanitario sigue siendo en contexto de encierro y con insuficientes políticas públicas. La crisis socioeconómica se profundizó, y quienes más la estamos padeciendo somos las mujeres y otras identidades disidentes.

Entre otras violencias y discriminaciones, el trabajo doméstico no remunerado que realizamos aumentó, subiendo también la cantidad de aportes que hacemos al PBI. En Argentina según los datos oficiales del Ministerio de Economía, el aporte que hacemos las mujeres al PBI es incluso mayor que el de la industria, el comercio y las actividades inmobiliarias. Por eso, es violencia que, a pesar de nuestra enorme contribución, el gobierno nacional y provincial no destinen el suficiente presupuesto para combatir la violencia de género en todas sus modalidades.

De acuerdo al último reporte presentado por el Observatorio Nacional “Mujeres, disidencias, derechos” se reportaron 241 crímenes vinculados a la violencia machista entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2020.Un femicidio cada 32 horas. Además de 251 intentos de femicidios y 49 en investigación. En Argentina se registran en total 290 muertes de mujeres, travestis y trans. De los 241 femicidios, 208 fueron directos, 15 femicidios vinculados de niños/hombres, 12 vinculados de niñas y mujeres, 5 Trans/Travesticidios y 1 lesbicidio.

Los datos revelan una realidad que se vio profundizada en el marco de la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia Covid -19. Por eso reclamamos respuestas urgentes, sin burocracia, ni clientelismo, para personas en situación de violencia de género y para el colectivo travesti trans.

El intervalo de horas entre un femicidio y otro es cada vez menor y profundamente alarmante. Es que desde el “barbijo rojo” y el “cambio de paradigma”, del Ministerio de Mujeres, en concreto nada cambió, seguimos en la misma situación de desidia del estado.

En el presupuesto 2021, aprobado recientemente y ordenado a la medida del FMI, se omitió establecer una partida para afrontar la pandemia dejando a las trabajadoras de salud, las que están en la primera línea en total desamparo. Exigimos que se piense la salud de manera integral y transversal, con perspectiva de género, clase y nacionalidad.

Necesitamos la inversión necesaria para afrontar la pandemia y así garantizar el acceso a un sistema de salud público que garantice condiciones dignas de trabajo, como así también la implementación de un programa de salud sexual y de procreación responsable, que garantice las ILE.

Defendemos nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por eso apoyamos fuertemente el proyecto de IVE de la campaña, porque es el que construimos colectivamente y que ya se presentó ocho veces, desde esa gran articulación que supimos construir como es la Campaña por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Insistimos en que el proyecto que se presentó desde el gobierno nacional no es el nuestro y contiene dos artículos peligrosos: uno sobre la objeción de conciencia que de ninguna manera vamos a aceptar y otro que penaliza la práctica después de la semana 14.

En Chubut damos pelea a la embestida minera por parte del lobby de las empresas, los diputados de todos los bloques, de Arcioni y Fernández. Rechazamos enérgicamente todo intento de instalar la megaminería. Mañana 26/11 seamos miles en las calles les diputadas/os darán tratamiento al proyecto del ejecutivo zonificación.

No permitamos que hagan caja a costa de la salud del pueblo y la entrega de recursos naturales, somos y seremos más de 500 las ruidosas que defendemos la segunda iniciativa popular, el territorio y el agua y decimos no es no Chubut, no se vende se defiende.

¡Si tocan a une respondemos todas!

Lo mostramos ayer en el episodio de detención ilegal a los dos compañeros asambleístas sucedido en la ruta 7 de Rawson.

Y hace 3 años con el asesinato de Rafa Nawel, quien como mapuche, defendía las vidas en Territorio Recuperado. Su muerte sigue impune. Ni Olvidó Ni perdón para un Estado que continúa violentando a les jóvenes, cómo lo hizo ayer sobre Ruta 7".

Devela las constantes vulneración de derechos y persecución que sufren las comunidades mapuches, incluidas las mujeres y niñeces. Hace unas semanas la denuncia a una directora de escuela por sus dichos discriminatorios son una muestra de la necesidad urgente de capacitación docente. Por una educación intercultural bilingüe, por educación sexual integral, por escuelas en condiciones, por una educación para todas/os y todes esta pandemia y la educación virtual profundizaron las desigualdades y la ministra Perata no hizo ni hace nada para garantizar la educación.

En 2017 la legislatura chubutense aprobó un proyecto de Emergencia en violencia de género, que luego nunca fue implementado y el cual seguimos exigiendo. Desde ese mismo año empezó la problemática de los salarios estatales adeudados, afectando doblemente a las mujeres sostenes de hogar. La respuesta sistemática del gobierno a las sucesivas movilizaciones fue represión, impunidad, procesamiento de compañeras trabajadoras estatales, cese de docentes, no renovación de contratos a trabajadoras de la salud y la lista de atropellos lamentablemente continúa.

Repudiamos enérgicamente la criminalización de la protesta de Massoni, que al fiel estilo de Bullrich, está aplicando contra nosotres. Ayer 24 de noviembre, nuevamente la Policía del Chubut detuvo y torturó a manifestantes de manera ilegal el Gobierno de Arcioni ejerce Violencia institucional y viola Derechos esta política NO VA MAS!

Nuestra exigencia de un Estado Laico, sin injerencia clerical que limite legislaciones de ampliación de nuestros derechos, sigue más vigente que nunca. Rechazamos el llamado de la iglesia a sus fieles para movilizarse contra el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Que los abultados subsidios, los terrenos y los inmuebles que el estado le otorga a la iglesia, se destinen a combatir la violencia de género, a construir casas refugios, a la generación de empleo para travestis, trans, no binaries, lesbianas, mujeres que sufrimos violencia por acción directa u omisión.

Es necesario investigar la deuda contraída fraudulentamente, detener los pagos compulsivos y destinar esos millones de pesos y dólares a las necesidades del pueblo, de las mujeres, de las disidencias. En este sistema y en este contexto no solo sufrimos la doble opresión debemos sumarle el teletrabajo que nos insume más horas de trabajo sin derecho a la desconexión. ¡Pero sepan que somos las que no nos callamos, las ruidosas, las que salimos a las calles por nuestros derechos! La deuda es con el pueblo, es con nosotras, con nosotres, no hay ni una menos con FMI y fondos buitres. Sin salarios, sin techo y sin trabajo NO hay justicia social, sin justicia social No hay ni una menos.

Como siempre decimos: ¡Si tocan a une respondemos todas! ¡Ni Una Menos! ¡El estado y los gobiernos son responsables! ¡Presupuesto de emergencia! ¡Aborto legal ya, con el proyecto de la campaña! ¡Aplicación de la ESI en todo el sistema educativo! ¡La deuda es con nosotras, no con el FMI ni con las iglesias! ¡Separación Iglesia-Estado! ¡No a la megamineria en Chubut! ¡Basta de Violencia institucional! ¡Por la Segunda Iniciativa Popular! ¡Fuera Arcioni! ¡Jorgelina y María Cristina presentes! ¡Ahora y siempre!

Adhesiones:

ADU - SIPRENCR - SITRAJUCH -Fundación Convivir -Adhiere Nuevo Espacio en

Humanidades y Cs Sociales - Multisectorial de mujeres de comodoro - Atech Regional Sur - Cta A - Juntas y a la Izquierda - MST - Lucha mujer- PSTU -Socorro Rosa Rabiosa Comodoro Rivadavia - Plenario de Trabajadoras - Partido Obrero en el FITU - Trabajadoras de la Salud (afiliadas a distintos sindicatos) - RUDA Cooperativa de Comunicación. - Cátedra libre de derechos humanos UNPSJB. -Corriente sur- Foro Ambiental de la Patagonia.