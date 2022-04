Villagrán: "cambio cualquier logro individual por algo grupal"

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, como en los últimos años, vuelve a ser protagonista de la competencia elite del básquetbol argentino. Tras vencer en casa a San Lorenzo, en la última fecha de la fase regular, se aseguró el segundo puesto de cara a los playoffs, en busca del ansiado título.

Martín Villagrán, entrenador del elenco comodorense, charló con El Patagónico y, además de realizar un balance, entre otras cosas, palpitó lo que se viene, señaló qué se debe mejorar y mencionó cuáles son los tres equipos que llegan en un mejor momento que el de Gimnasia.

“Estar clasificados entre los cuatro primeros, a falta de cuatro fechas, era algo que nos propusimos al comienzo de temporada, aspecto que no era fácil de conseguir. Después fuimos por la segunda colocación y también pudimos cumplir ese objetivo”, remarcó.

Pero su orgullo se basa en la performance demostrada a lo largo de toda la temporada, por lo que espera llegar al máximo objetivo en el próximo desafío, donde el margen de error será mínimo.

“Estoy muy contento por el rendimiento durante toda la temporada, porque muchos al Super 20 lo toman como preparación y nosotros jugamos la final. Ahora quedamos segundos en la fase regular y habrá que revalidar todo lo bueno que se hizo. Los playoffs son un torneo aparte, no te dan tiempo. En la regular, perdés uno y te recuperás. Acá, perdés tres juegos y estás en tu casa. Es fundamental la localía y por eso es importante cómo terminamos”, reflexionó.

El aspecto mental, para Villagrán, ocupa una gran relevancia en una competencia que no da respiro. “Lo mental es lo más importante de todo. Según cómo te encuentres de la cabeza y como grupo humano, va a hacer que ante alguna adversidad logres salir a flote”, aseguró.

En ese sentido, graficó: “este Gimnasia ha dado muestras claras de que, ante cada adversidad, se antepone. De hecho, ayer Seba Orresta vuelve a jugar después de estar parado durante 25 días y es una prueba para él esta puesta a punto de cara a los playoffs”.

Mientras tanto, el DT piensa en un potencial próximo rival. “Hay que esperar quién se nos va a cruzar. La grilla marca que sale de San Martín y Olímpico, pero puede pasar que algún equipo de los que están del 9 al 12 gane. Ahí habría reacomodamiento. Después del 28 de abril sabremos con quién nos vamos a cruzar”, aseveró.

El hecho de que el “Verde” se haya mantenido altamente competitivo durante toda la fase regular, inevitablemente, deja la vara muy alta. “No salimos de los cuatro primeros lugares durante toda la temporada y tenemos una de las localías más fuertes junto a Quimsa, porque los dos tenemos 17 ganados y 2 perdidos en casa. Eso genera más responsabilidad, no una presión, cuando hacés las cosas tan bien”, acentuó.

A ello, se suma que este segundo puesto es inédito para el club. “A lo largo de 33 temporadas en la Liga Nacional, es la primera vez que Gimnasia sale segundo en una regular, estando todos los equipos en una misma tabla. Eso hay que disfrutarlo, porque es fruto de muchísimo trabajo”, destacó.

Ahora, es tiempo de dar vuelta la página. “A partir del jueves (cuando se retomen los entrenamientos) ya debemos enfocarnos en las cosas que tenemos que mejorar. Hay que levantar nuestra producción defensiva, porque es algo en lo que estábamos muy fuertes y hoy no es tanto”, admitió.

Martín Villagrán se ha erigido como el técnico más efectivo de la Liga Nacional, pero al conductor del “Mens Sana”, si bien eso lo enorgullece, lo llenaría más una gran alegría colectiva.

“Primero y principal, estoy muy agradecido al equipo, sobre todo, porque mi cabeza está en el trabajo de lo colectivo. Cambio cualquier logro individual por algo grupal”, sentenció.

“Les agradezco a los jugadores, a la dirigencia, al cuerpo técnico, al cuerpo médico, a todos los que formamos parte del staff de Gimnasia, porque uno cumple el rol de entrenador, que es una responsabilidad enorme, y poder tener eso a lo largo de cinco temporadas, habla a las claras del proyecto deportivo que tiene Gimnasia, de la idea, de la confianza que depositan los dirigentes en mi persona, en el cuerpo técnico y en los jugadores”, enfatizó.

Asimismo, rescató: “año a año, la dirigencia no solo deposita la confianza en uno, sino que también va revalidando y da tranquilidad para trabajar. En Gimnasia se trabaja muy tranquilo, tratan de darte siempre todas las herramientas posibles para que después los resultados se vean como se vienen mostrando desde hace cinco temporadas”.

Con vistas a los playoffs y a quiénes llegan mejor, Villagrán se sinceró: “hoy, me parece que los tres equipos del momento son Quimsa, por el rendimiento de toda la temporada y porque de los últimos diez partidos ganó ocho, al igual que Instituto y Regatas. Son los tres con mejor récord de los últimos diez juegos. Entonces, esos equipos, por cómo están y cómo uno los ve jugar, están por encima del resto”. No mencionó a Gimnasia porque considera que su rendimiento fue irregular en el último tramo. “A nosotros nos ha costado mucho en los últimos juegos. De hecho, perdimos con Quimsa de local, después con Instituto, con Atenas y hubo partidos en los que llegamos ajustados, también con ausencia de jugadores”, reconoció.

Al respecto, recalcó: “un dato no menor, es que nosotros, de los 12 partidos que perdimos, en 11 juegos no tuvimos equipo completo. A este equipo no le puede faltar nadie, tienen que estar todos porque es un equipo que necesita de la producción de todos”.