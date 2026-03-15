Un conductor resultó herido tras perder el control de su vehículo sobre la Ruta Nacional 3. El automóvil impactó contra el guardarraíl y terminó volcado a la altura del mirador.

Violento vuelco en la madrugada en el acceso a Rada Tilly

Un siniestro vial de magnitud se registró durante la madrugada de este domingo, cerca de las 3, en el acceso a la ciudad de Rada Tilly. El episodio ocurrió sobre la Ruta Nacional 3, en el kilómetro 1840, en inmediaciones del mirador.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que un automóvil había quedado volcado sobre su lateral derecho en el boulevard, con severos daños estructurales. En el interior se encontraba el conductor, quien presentaba heridas y permanecía atrapado.

Según se desprende del informe oficial, el hombre habría perdido el control del vehículo, impactando primero contra el guardarraíl y luego contra un poste, lo que derivó en el vuelco.

Minutos después intervinieron equipos de rescate y bomberos, que realizaron tareas de apertura del habitáculo para poder extraer al herido. Posteriormente, una ambulancia lo trasladó al Hospital Zonal de Comodoro Rivadavia para su atención médica.

El rodado permanecía en el lugar a la espera de la grúa para su secuestro y las actuaciones correspondientes.