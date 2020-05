"Vivas y Panizzi eran 'chirolitas' de Das Neves"

Lo dijo el juez Martín Alesi, quien sería propuesto para integrar el Superior Tribunal de Justicia. "No me interesa estar con estos dos impresentables", sostuvo.

El juez de Familia de Rawson, quien estaría en planes del gobernador Mariano Arcioni para ser propuesto para el Superior Tribunal de Justicia, cargó contra el presidente y el vicepresidente del STJ, Mario Vivas y Javier Panizzi, a quienes acusó de “impresentables, narcisistas y malévolos”.

El magistrado aclaró en diálogo con FM La Petrolera que “a mí no me han ofrecido nada formalmente”, recordando “la pelea encarnizada que tienen los dos ministros del STJ, me refiero a los impresentables de Vivas y Panizzi con Arcioni”.

A su criterio, “la jugada que hizo el gobernador Arcioni es decirles, a través del diario El Chubut como se publicó, ‘miren: lo vamos a nombrar a Alesi en el Superior Tribunal’, cuestión de que Vivas cuando lee el diario se le atragante la tostada y con eso le aseguro lo va a tener callado 3 años y medio, tanto a Panizzi como a Vivas”.

En ese sentido, resaltó que “cuando el gobernador envió a la Legislatura el proyecto de Ley de Autarquía financiera para el Poder Judicial recibió agresiones terribles de parte del presidente del Superior Tribunal, Mario Vivas. Entre otras cosas le dijo que lo habían engañado y que el proyecto de Arcioni era ni más ni menos que el desmantelamiento de un poder del Estado. No contento con esto, otro ministro nefasto como Panizzi dijo que en caso de aprobarse por la Legislatura la Ley de Autarquía financiera para el Poder Judicial, la provincia podía ser intervenida por el Gobierno Federal”.

Alesi afirmó que “no me interesa a mi integrar un Superior Tribunal de Justicia con estos dos impresentables que se han encargado sistemáticamente de violar la constitución. No tengo ningún interés en ser colega de personajes que son narcisistas, mentirosos y todo epíteto que se me pueda ocurrir. Han destruido la independencia interna del Poder Judicial”.

Para finalizar, relató que “tanto Vivas como Panizzi fueron nombrados por Das Neves. Yo mismo los he escuchado ser chirolitas de Das Neves. Yo mismo los he escuchado decir como última palabra ‘sí Mario’”.