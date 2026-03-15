El incidente ocurrió este domingo al mediodía. El acoplado se desprendió del camión tras la rotura de un soporte.

Volcó un acoplado en la bajada de la rotonda de Fracción 14

Este domingo, alrededor de las 13:50, se registró el vuelco de un acoplado en la bajada de la rotonda ubicada sobre la calle Código 3112, en el sector de Fracción 14 y 15, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Según informaron desde la Unidad Operativa Zona Sur, el hecho involucró a un camión Fiat 619, modelo 1997, que circulaba con un acoplado marca Corvental modelo AC-3.

El conductor y propietario del vehículo, un hombre de 45 años, indicó que el acoplado se desprendió de la cabina debido a la rotura del soporte, lo que provocó la pérdida de control y el posterior vuelco sobre la calzada. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incidente.

En el lugar trabajó una máquina retroexcavadora particular que arribó minutos antes de las 14 para remover el acoplado y despejar la calzada, tarea que se realizó sin mayores inconvenientes.

Asimismo, el personal policial constató que la documentación del vehículo se encontraba en regla y registró los datos correspondientes para la confección del Acta de Choque Administrativo.