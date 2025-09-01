Tras su gran paso por Europa, la triatleta Moira Miranda encara la temporada enfocada en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento y en tres competencias internacionales.

Moira Miranda volvió a Comodoro Rivadavia tras cumplir una magnífica temporada de triatlón en la Liga española con el equipo Ciudad de Lugo Fluvial. Esa actuación hizo que el Stade Protivein de la Liga Francesa, una de las más importantes del mundo, se fijara en ella para correr el Grand Prix de Francia en la Primera división.

“Estoy muy contenta porque el rendimiento fue mucho mejor que el año pasado, así que me pone muy feliz. Estuve compitiendo de nuevo en la Liga española, que siempre tiene mucho nivel de triatletas de España como de las internacionales. Competí también en una Copa Continental representando a Argentina en Marruecos”, contó la triatleta.

Y agregó que “el broche de oro fue competir en la liga francesa. Por estar compitiendo en España me ficharon de un equipo francés y pude participar de una fecha del Grand Prix. La de Francia es la liga con mejor nivel del mundo, pude quedar en el puesto 18 y sumar muchos puntos para el equipo, quedamos terceros en la general”.

Miranda remarcó su experiencia en España y afirmó que “para mí es un lujo entrenar en el equipo de Galicia que estaba, sobre todo por las rutas en bicicleta, las infraestructuras y demás, estoy muy contenta y volví con las energías súper recargadas para lo que viene”.

Tras sus vivencias en el viejo continente, Moira no se detiene y se enfoca en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025, que se disputarán del 9 al 14 de septiembre en Rosario, con subsedes en Santa Fe y Rafaela.

“En unos días voy a estar en los JADAR representando a Chubut, donde compiten todas las provincias de Argentina y es un buen punto para hacer una evaluación del nivel del país”, argumentó.

Posteriormente, tendrá un intenso y exigente noviembre con dos copas del mundo en Chile, una el domingo 2 en Viña del Mar y la otra el viernes 7 en San Pedro de la Paz. Culminando el mes el viernes 14 con el Campeonato Iberoamericano en Encarnación, Paraguay.

“En noviembre tengo tres fechas internacionales, dos copas del mundo en Chile, eso está bueno y hay que aprovechar la oportunidad de tener cerca un par de eventos grandes, y después tengo una Copa Continental en Paraguay”, indicó.

Después llegará el turno de la temporada de triatlón en Argentina: “Probablemente arranque en diciembre, más adelante voy a decidir qué fechas voy a realizar porque es importante competir acá”.

Moira Miranda se reunió con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, a quien le contó sobre su experiencia europea y juntos planificaron lo que viene. “Estoy agradecida con el Ente Comodoro Deportes por siempre estar apoyándome y por ayudarme a crecer desde lo deportivo y desde lo personal”, sentenció la deportista.