Votó con una motosierra en la cabeza: ¿se lo anularon?

En estas elecciones presidenciales, un ciudadano llegó a su lugar de votación con un disfraz que llamó la atención de todos: una máscara que representaba una motosierra. El video generó muchas preguntas sobre si lo dejaron sufragar o no.

Si hay algo que nunca falta en las elecciones argentinas son las perlitas: insólitos errores, personas disfrazadas y divertidas anécdotas forman parte de cada jornada electoral que se celebra en nuestro país. En este sentido, un hombre sorprendió -y asustó- a muchos al ir este domingo a votar con una motosierra en la cabeza.

El "loco" de la motosierra, como lo nombraron muchos en las redes sociales, asistió a sufragar a la escuela correspondiente con ese particular aparato en su cabeza. El video del momento, que lo difundió él mismo a través de su cuenta de TikTok @_dinosonichan), generó todo tipo de reacciones.

"Cuando vaya a votar no diré nada, pero habrá señales", escribió el hombre en la descripción del clip. No obstante, dado que la motosierra fue un símbolo que caracterizó la campaña del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, muchos comenzaron a preguntarse si no se trató de un caso de "voto cantado".

En el video se observa a la persona disfrazada saliendo del cuarto oscuro con el sobre en la mano y posteriormente depositándolo en la urna.

Aunque no se tiene certeza de si le anularon el voto, desde el gobierno nacional habían señalado que "el día de la elección ninguna persona podrá hacer uso de banderas, divisas u otros distintivos doce horas antes y tres después de los comicios". En caso de que se viole tal prohibición corresponde la aplicación de una multa.

Los usuarios de TikTok no tardaron en dejar sus respuestas al video de este ciudadano y, como ya se mencionó, muchos enfatizaron en el hecho de si es legal o no asistir vestido así a sufragar.