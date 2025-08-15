Vuelven las competencias al autódromo "Harry Regensburger"

El nuevo espectáculo del automovilismo deportivo de la zona norte de Santa Cruz se instalará este fin de semana en el autódromo “Harry Regensburger” de Caleta Olivia.

El sábado 16 y el domingo 17 se disputarán la segunda y tercera fecha de calendario anual de las cuatro categorías tradicionales: 800 cc., Renault 12, Fuerza Limitada Regional y la legendaria Hot Rod.

La promoción del evento se realizó el jueves en una conferencia de prensa ofrecida en el Restobar La Estación, mientras en el acceso al mismo, sobre la avenida Independencia, se exhibieron varias máquinas de la Fuerza Limitada (foto).

En la mesa de cabecera estuvieron presentes el presidente del Auto Club local, Francisco “Pancho” Báez, y el titular de la Federación de Automovilismo Zona Norte de esta provincia, Fernando Vázquez, quien en la ocasión fue homenajeado con la entrega de un presente recordatorio por parte de los referentes de la Fórmula Limitada, consistente en una réplica en miniatura de El Gorosito.

El dirigente también tuvo la satisfacción de compartir la rueda de prensa con su hijo, Gabriel Vázquez, y otros dos jóvenes que conforman la nueva generación de pilotos del automovilismo caletense: Gabriel Cardozo y Cristian Marcos.

Por otro lado, vale señalar que este evento lleva el nombre de “Servicios Públicos Sociedad del Estado”, como agradecimiento a la empresa que por muchos años viene colaborando con el Auto Club Caleta Olivia toda vez que se requieren servicios de energía y de otro tipo de logística.

Por ello, asistió especialmente invitado el nuevo gerente distrital, Daniel Barrera, acompañado por personal de diferentes áreas de la empresa.

Los organizadores también hicieron saber que el costo de las entradas generales será de 10 mil pesos por cada jornada y de 15 mil si se abona por las dos. En el caso de la última opción, se tiene la posibilidad de acceder a boxes.

Para menores de 12 años será gratuita al igual que para jubilados mayores de 70 años, previa presentación del carnet.

Con todo, esperan que las condiciones climáticas sean favorables para posibilitar que muchas familias acudan a disfrutar del espectáculo que también contara con importantes medida de seguridad para pilotos y espectadores.