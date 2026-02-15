Waiwen Vóley se despidió de la LVA 2025-2026 con una victoria

El equipo comodorense se impuso 3-1 ante Boca Juniors y de ese modo cerró su segunda temporada en la Liga de Vóleibol Argentina.

Con un sólido triunfo de 3-1 ante Boca Juniors, Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia cerró su participación en la temporada 2025-2026 de la Liga de Vóleibol Argentina.

El partido del 6º y último Tour de la LVA RUS, que se jugó en el Parque Olímpico de Buenos Aires, tuvo los siguientes parciales: 25-20 para Waiwen, 25-22 para el “Xeneize”, 25-22 y 25-19, estos dos últimos para el elenco de la provincia del Chubut.

El opuesto marplatense Bautista Gazaba, con 27 puntos -21 de ataque y 3 de bloqueo-, fue el goleador del partido y de Waiwen, que de esa manera, se despidió con un gran triunfo ante el “Xeneize”, que finalizó cuarto la fase regular y que tuvo al también opuesto Sergio Acosta, con 19 tantos, como su mejor hombre a la hora de anotar.

De esa manera, el equipo dirigido por el cordobés Lisandro Luppo, finalizó su actuación en la fase regular de la Liga de Vóleibol Argentina, en donde logró 4 triunfos y 14 derrotas en 18 presentaciones.

Boca, mientras tanto, que es dirigido por Marcelo Gigante, y que es uno de los ocho clasificados, terminó esta primera parte de la competencia de la ACLAV, con 9 victorias e igual números de caídas.

Además, con este resultado, en esta segunda temporada de la LVA, Waiwen salió del último puesto totalizando 12 puntos, mientras que Vélez -que cerrará el Tour ante River- quedó por ahora último con 11 unidades.