Yocelyn Balboa diagrama sus proyectos

"Tengo proyectos en mente, para devolverle a la sociedad todo el apoyo que me dio en mi carrera. Se vienen cosas lindas más adelante", sostuvo.

La atleta Yocelyn Balboa, radicada hace trece años en Comodoro Rivadavia, se reunió con el titular de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, para diagramar su actividad para este 2023 que inicia, tanto en lo que respecta a su carrera deportiva como también a sus proyectos formativos de deportes de contacto.

“Estuvimos charlando sobre el próximo viaje que vamos a hacer a Buenos Aires junto a mi profesor Ariel Araneda. Será una capacitación de kick boxing para instructores en el Dojo Serpiente. Nos colaborará con el traslado. También haremos un campamento para la competencia que se viene el 11 de marzo, será el primer evento a nivel nacional que será exclusivamente de mujeres, y en el cual voy a ir en la pelea de fondo. Todavía no sé el nombre de mi contrincante, pero estamos en preparación y estamos para competir”, comentó Yocelyn Balboa, quien además de kick boxing, se destaca también en kung fu y jiu jitsu.

“El 2022 fue de sorpresas, porque debuté profesionalmente sin saberlo, fue algo que salió ahí, se dio la oportunidad. Terminé haciendo cinco peleas profesionales dentro y fuera del país, salí por Canal 9 en un evento muy importante. Competí en kickboxing, kung fu, jiu jitsu, la escuelita de Kung Fu “Tao Yang Chuan” también sigue creciendo, así que fue un año super positivo. Soy de Coyhaique, soy la primera profesional de allí y pude pelear en el combate principal de un evento de kick boxing que se realizó allí, eso fue muy importante para mí también”, resaltó.

Yocelyn Balboa tiene 27 años y vive desde los 14 en Comodoro Rivadavia. Comenzó en las artes marciales a los 18 años. “Llevo casi diez años en las artes marciales, por eso estuvimos hablando con Hernán por algunos proyectos que tengo en mente, para devolverle a la sociedad todo el apoyo que me dio en mi carrera, así que se vienen cositas lindas más adelante”, soltó.

“Este 2023 estoy entrenando firme porque las peleas salen sobre la marcha. Armé mi escuelita de Kick boxing, soy bastante nueva, van a ser dos años recién. Así que estamos aprendiendo todos, ser profe se va aprendiendo en el camino, con aciertos y errores, pero sigo capacitándome, y estoy en el último año de la tecnicatura de entrenamiento deportivo. Hago las materias que me permiten mis tiempos”, explicó Yocelyn.

“Gracias a mis profesores, a Omar Torres, Ariel Araneda, Emilio Guerrero y Salomé Chossón, a mis alumnos que son una gran comunidad, cuento con ellos siempre, me apoyan muchísimo, a la gente de los barrios San Martín, Ceferino, donde hay mucha gente que se alegra mucho cuando me va bien. A mis sponsors, a Othar, Hernán, gente que desde hace años me vienen dando una mano”, cerró.