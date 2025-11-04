Ábrego, de Comodoro al mítico Romaphonic

La banda patagónica prepara su desembarco en Buenos Aires para grabar en uno de los estudios más emblemáticos del rock argentino y, mientras tanto, organiza un festival y una rifa para reunir fondos.

Con apenas dos años de trayectoria, Ábrego continúa expandiendo los horizontes de su música. En 2026, la banda comodorense que fusiona rock, tango y folclore llevará su propuesta a Buenos Aires, tras ser invitada a presentarse y grabar en el emblemático estudio Romaphonic, uno de los más prestigiosos del país.

El estudio —nacido como Circo Beat bajo la creación de Fito Páez y rebautizado años después como Romaphonic— es un espacio cargado de historia, por donde pasaron íconos del rock nacional como Charly García, Spinetta y Pedro Aznar. Grabar allí no solo significa acceder a tecnología de primer nivel, sino también formar parte de un linaje musical que atraviesa generaciones.

Foto: Instagram @enzo_rz.ph

Para Ábrego, el proyecto encabezado por Marcelo Chacoma, la noticia llega en un momento de madurez creativa. La formación se completa con Hugo Ruiz en bajo, Lucas Peralta en percusión, Natalia Cano en saxo y Pablo Carrillo en batería. Juntos construyen un repertorio donde conviven la fuerza del rock, la profundidad del tango y la sensibilidad del folclore, con letras que nacen de historias reales y cotidianas.

Con el objetivo de financiar el viaje a Buenos Aires, la banda lanzará una rifa solidaria entre sus seguidores y la comunidad, destinada a cubrir los costos de traslado y estadía. Además, los músicos preparan un festival en un espacio verde donde suelen ensayar y compartir con su público más cercano. La propuesta, que combinará música en vivo y actividades artísticas, apunta a generar un nuevo punto de encuentro con la comunidad y recaudar fondos para el proyecto.

La experiencia en Romaphonic marcará un nuevo capítulo en el recorrido del grupo, que planea aprovechar la visita para grabar material audiovisual y participar de encuentros con otros artistas de la escena porteña.

Según adelantaron, en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre las actividades y eventos previos al viaje, que simboliza tanto un desafío profesional como un sueño colectivo para la banda comodorense.

