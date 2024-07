Abren las inscripciones para cursos y talleres sobre deporte, bienestar y salud

El Gimnasio Stadium, de la mano del experimentado profesor de educación física Gustavo Morón, ofrece cursos cortos de stretching, masajes deportivos, indoor-ride, funcional training y runners assistant. A su vez, brinda talleres intensivos de “Respiración consciente” y “Uso enfocado de la mente para cambio de hábitos y mejora del rendimiento deportivo”.

Morón es profesor de educación física y viene trabajando hace más de 30 años en el entrenamiento físico y sus más variadas formas de aplicarse.

Son cursos cortos e intensivos para profundizar en temas específicos, como el entrenamiento funcional, el stretching, los masajes deportivos y otros. Los mismos no tienen fecha definida, ya que se acordará con los posibles interesados.

El Gimnasio Stadium entregará un certificado detallando el tema aprendido, aprobado y con la carga horaria, para que puedan ofrecer el servicio.

Desde la organización, aclaran que es un sistema propio con el que vienen realizando capacitaciones con muy buenas devoluciones hace más de 25 años.

Los cursos cortos que se brindan son: stretching, masajes deportivos, indoor-ride, funcional training y runners assistant.

En cuanto a los talleres, se ofrece: “Respiración consciente”, y “Uso enfocado de la mente para cambio de hábitos y mejora del rendimiento deportivo (Visualización y reprogramación)”.

Tendrán una modalidad teórica y práctica, con una duración de 12 horas reloj, que se resuelven en tres o cuatro encuentros (aproximadamente).

Aquellos interesados pueden solicitar información acercándose al Gimnasio Stadium (ubicado en la calle España Nº1049), por teléfono al 297-4346952 o por mail a [email protected].

TEMATICA DE LOS CURSOS CORTOS

El entrenamiento funcional, al término lo hizo famoso Michael Boyle, uno de los más reconocidos e influyentes entrenadores de fuerza del mundo, con su libro “Funtional Training for Sports” (Entrenamiento funcional para el deporte).

Entrenamiento funcional significa claramente entrenamiento con una finalidad, es decir, que sirva para un propósito de rendimiento y no para una finalidad meramente estética. Esto que puede parecer algo novedoso en los gimnasios de uso masivo, pero realmente es lo que se lleva haciendo en entrenamiento deportivo desde los juegos olímpicos de la antigua Grecia.

Consiste básicamente en analizar biomecánicamente los gestos más específicos de algún deporte e imitar los diferentes movimientos añadiendo una resistencia o carga con el objetivo de trabajar los mismos músculos, en los mismos planos, para ir ganando en cierto gesto más fuerza y velocidad, es decir ser más operativos o funcionales.

Que ahora esté de moda lo denominado funcional no significa que debamos abandonar para los ejercicios básicos de fuerza como los press, las sentadillas etc. Ya que son esenciales para ganar fuerza general (no específica).

La clave se encuentra en ganar fuerza para luego transferirla a movimientos funcionales complejos y específicos.

Por otro lado, las clases grupales se organizan en forma de circuitos y con uso de una gran variedad de elementos auxiliares (TRX- Anillas-Pasamanos-medicine ball-cajones-escaleras de coordinación-vallas-kettbell-etc).

INDOOR-RIDE

- Recursos energéticos. Anatomía muscular involucrada.

- Capacidad aeróbica y sus Áreas funcionales. Beneficios propios del ciclismo.

- Bases didácticas.

- Datos históricos del ciclismo y del spinning

- Uso apropiado y cuidado de la herramienta (bicicleta).

- Uso apropiado y cuidado del propio cuerpo.

- Posturas, cargas y armado de clases originales.

STRETCHING

- Anatomía muscular.

*Qué es el stretching o estiramiento y sus variantes como la elongación, elasticidad o condicionantes como la flexibilidad articular.

*Capacidad de elongación de cada músculo en sus Funciones principales y auxiliares.(Análisis biomecánico).

- Sistema propioceptivo y reflejos de protección.

- Modificaciones estructurales.

*Posturas y salud. Encadenamientos para armado de clases.

- Estiramientos individuales y asistidos.

MASAJES DEPORTIVOS

Beneficios, historia, fundamentos y aplicaciones de diferentes maniobras manuales para asistir y mejorar la recuperación muscular, biológica y anímica con el fin de optimizar el rendimiento deportivo. Fundamentalmente técnicas miofaciales, como los masajes suecos de Heinrik Ling. Stretching asistido y manipulaciones articulares profundas. Ejercicios de movilidad y ablande vertebral.

También teoría del entrenamiento y la importancia de la planificación en las recuperaciones. Planificación de los masajes según el deporte, el deportista (su situación) y si son de mantenimiento, pre o post competencia.